Un médico explicó qué le pasó a Leandro Paredes tras desmayarse en plena entrevista: qué es el síncope vasovagal
El futbolista de Boca sufrió una pérdida de conocimiento minutos después de la consagración del equipo en Barranquilla. El médico Guillermo Capuya explicó que se trató de un síncope vasovagal, detalló qué pudo provocarlo y cuáles son las señales de alerta.
Resumen para apurados
- Leandro Paredes sufrió un síncope vasovagal tras salir campeón con Boca en Barranquilla, provocado por el calor extremo y el esfuerzo físico durante los festejos.
- El mediocampista se desvaneció en plena entrevista televisiva. El médico Guillermo Capuya explicó que el cuadro reduce temporalmente el flujo de sangre y oxígeno al cerebro.
- Tras ser atendido, se le indicaron controles médicos preventivos para descartar patologías cardíacas graves y asegurar su óptima recuperación física.
El desmayo de Leandro Paredes después de la consagración de Boca generó preocupación entre los hinchas y reavivó las preguntas sobre su estado de salud. El mediocampista perdió el conocimiento mientras brindaba una entrevista televisiva en Barranquilla, Colombia, y debió ser trasladado a un centro médico para realizarse controles.
Ante la repercusión del episodio, el médico Guillermo Capuya explicó en el programa La mañana con Moria, de El Trece, qué pudo haber ocurrido y dio detalles sobre el cuadro que sufrió el futbolista.
Según el especialista, se trató de un síncope vasovagal, también conocido como síncope neurocardiogénico. Es un episodio que provoca una caída repentina de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, lo que reduce momentáneamente el flujo de sangre que llega al cerebro y puede ocasionar una pérdida transitoria del conocimiento.
"En este caso puntual, lo que él tuvo fue un síncope vasovagal, se llama, o neurocardiogénico", precisó Capuya.
El médico también explicó el mecanismo que produce este tipo de descompensación: "Baja la presión, baja la frecuencia cardíaca y la persona cae porque, vulgarmente, no le llega agua al tanque. Básicamente es eso, no le llega oxígeno al cerebro".
El calor y la humedad de Barranquilla: qué factores pudieron influir en el desmayo de Paredes
Durante la entrevista, Capuya hizo hincapié en las condiciones climáticas que había en Barranquilla cuando ocurrió el episodio. La ciudad registraba unos 30 grados de temperatura y un 80% de humedad, un escenario que puede favorecer la deshidratación y dificultar la regulación de la temperatura corporal.
El esfuerzo físico previo, la pérdida de líquidos y las condiciones ambientales pueden contribuir a una disminución de la presión arterial y favorecer este tipo de descompensaciones.
El especialista explicó que los síncopes vasovagales suelen ser breves. La pérdida de conocimiento puede durar apenas unos segundos y la recuperación generalmente se produce entre los 15 y los 30 segundos.
También aclaró que es importante diferenciar estos episodios de otras situaciones más graves, como determinados problemas cardíacos que pueden provocar una muerte súbita.
Cuáles son los síntomas que pueden anticipar un síncope vasovagal
Capuya detalló que, antes de perder el conocimiento, una persona puede experimentar distintas señales que funcionan como advertencia. Reconocerlas permite actuar rápidamente para evitar una caída o una lesión.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
Náuseas y sensación de malestar.
Aturdimiento o mareos.
Visión borrosa o sensación de visión de túnel.
Sudoración fría.
Palidez repentina.
Sensación de debilidad.
El médico también señaló que estos episodios pueden desencadenarse ante determinadas situaciones emocionales o físicas. Algunas personas, por ejemplo, pueden sufrir una descompensación al ver sangre, presenciar una cirugía o atravesar una situación que les provoque una impresión intensa.
Qué hacer cuando una persona se desmaya
El especialista explicó que la primera medida es colocar a la persona en una posición segura, recostada y con las piernas elevadas. De esa manera, se busca favorecer el retorno de la sangre hacia el corazón y el cerebro.
Capuya recomendó mantenerla acostada entre 10 y 15 minutos y prestar atención a su recuperación. La hidratación también es importante, especialmente cuando el episodio está relacionado con el calor o la actividad física.
Si la persona no recupera rápidamente el conocimiento, no respira con normalidad o presenta otros signos de gravedad, se debe solicitar asistencia médica de emergencia. No hay que darle líquidos ni alimentos mientras permanezca inconsciente.
Después de un episodio de estas características, es importante realizar una evaluación médica para determinar qué lo provocó y descartar otras causas.
Qué estudios médicos pueden realizarse después de un desmayo
Capuya indicó que, cuando una persona llega a un centro de salud después de un síncope, los profesionales deben controlar distintos parámetros para evaluar su estado general.
Entre las primeras medidas mencionó la temperatura corporal, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También pueden solicitarse estudios complementarios, como un electrocardiograma y un ecocardiograma, para descartar posibles alteraciones en el funcionamiento o la estructura del corazón.