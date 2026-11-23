El extremo canalla habló del intercambio con su excompañero en la Selección, con el que ganó un Mundial y dos Copas América. “Le mandé un mensaje. Estaba muy contento por él. Cuando uno tiene amigos de toda la vida que logran cosas, que logran sueños, es algo muy lindo. Después no sé qué le pasó, se desmayó ahí. Nos reímos un poco, pero lo importante es que estaba bien”, declaró.