Resumen para apurados
- Ángel Di María bromeó en Rosario sobre el desmayo de Leandro Paredes tras ganar la Copa Sudamericana en Barranquilla, atribuyéndolo a la liberación de la tensión del partido.
- El capitán de Boca se desvaneció en plena nota televisiva debido a la deshidratación, el calor agobiante y el desgaste físico que lo obligó a salir reemplazado en la final.
- Los estudios médicos descartaron afecciones graves y confirmaron el buen estado de Paredes, llevando tranquilidad al club xeneize tras la obtención del título continental.
Ángel Di María no dejó pasar la consagración de Boca en la Copa Sudamericana sin comunicarse con su amigo Leandro Paredes. Después del triunfo de Rosario Central por el Torneo Clausura, el "Fideo" contó en la zona mixta del Gigante de Arroyito que le envió un mensaje al capitán "xeneize" y, entre risas, dio su particular explicación sobre el desmayo que sufrió durante los festejos.
El extremo canalla habló del intercambio con su excompañero en la Selección, con el que ganó un Mundial y dos Copas América. “Le mandé un mensaje. Estaba muy contento por él. Cuando uno tiene amigos de toda la vida que logran cosas, que logran sueños, es algo muy lindo. Después no sé qué le pasó, se desmayó ahí. Nos reímos un poco, pero lo importante es que estaba bien”, declaró.
Luego fue más allá con una teoría propia sobre lo ocurrido en Barranquilla. “Para mí estaba cagado, le bajó todo el cagazo”, lanzó, en referencia a la tensión acumulada durante la final. También repitió la explicación que había dado el propio Paredes. “Él lo dijo: después de dar tantas vueltas se terminó mareando”, agregó.
Qué le pasó al capitán de Boca
El desvanecimiento ocurrió minutos después del 2-0 sobre Atlético Mineiro, cuando el mediocampista daba una entrevista a DSports. “Feliz, feliz... Hay pocas palabras para describir lo que estoy viviendo”, alcanzó a decir antes de desplomarse frente a las cámaras. Luego fue trasladado a una clínica, donde los estudios preventivos arrojaron valores normales y un cuadro de deshidratación por el agotamiento físico.
El malestar había empezado durante el partido. Paredes fue reemplazado a los 58 minutos por Tomás Belmonte y, según explicó el técnico Rodolfo Arruabarrena, ya se sentía mal desde el primer tiempo. “Terminando el primer tiempo tuvo un bajón, se sentía mareado. En el entretiempo mejoró un poco, pero diez minutos y ya veías que le costaba trasladarse a los costados”, describió el "Vasco".
El propio volante llevó tranquilidad desde sus redes sociales. “Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”, escribió. En Barranquilla, la temperatura rondaba los 30 °C con una humedad cercana al 80%, y Paredes arrastraba un fuerte desgaste: desde el Mundial sumó 21 partidos, con una molestia muscular en agosto y un desgarro de grado dos en octubre.