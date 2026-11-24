La pelea de Alpine

En el campeonato de constructores, Alpine es sexto con 87 puntos y está a 27 de Racing Bulls, que ocupa el quinto lugar con 114. La escudería francesa recortó distancia en Las Vegas, donde sumó 18 unidades gracias al quinto puesto de Gasly y al sexto de Colapinto, mientras que su rival no puntuó. Con sus dos autos, cada equipo puede sumar hasta 86 puntos en lo que resta del año.