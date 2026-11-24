Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputará en Qatar y Abu Dhabi las dos últimas fechas de la Fórmula 1 con Alpine para intentar avanzar del 12° puesto en el campeonato de pilotos.
- Tras ser sexto en Las Vegas, el argentino suma 35 puntos en su mejor temporada en la categoría, situándose a solo tres unidades de Arvid Lindblad.
- Con 50 puntos en disputa, los resultados definirán si Alpine supera a Racing Bulls en constructores y si Colapinto logra culminar el año dentro del top diez.
Franco Colapinto afrontará en Qatar y Abu Dhabi las dos últimas fechas de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con varios objetivos en juego. Después de su sexto puesto en Las Vegas, el argentino suma 35 unidades y ocupa el 12° lugar en el campeonato de pilotos, con chances de escalar posiciones antes del final del año.
En total, quedan 50 puntos en disputa por piloto, ya que el ganador de cada Gran Premio se lleva 25 y en estas dos fechas no habrá carreras sprint. El sistema premia a los diez primeros de cada carrera, con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 unidades.
El objetivo más cercano es Arvid Lindblad, de Racing Bulls, que es 11° con 38 puntos, apenas tres más que el argentino. Más adelante aparece su compañero, Pierre Gasly, décimo con 52, a 17 unidades. Por detrás, el británico Oliver Bearman, de Haas, suma 23, por lo que el piloto de Alpine tiene un margen de 12 puntos para sostener su lugar.
La pelea de Alpine
En el campeonato de constructores, Alpine es sexto con 87 puntos y está a 27 de Racing Bulls, que ocupa el quinto lugar con 114. La escudería francesa recortó distancia en Las Vegas, donde sumó 18 unidades gracias al quinto puesto de Gasly y al sexto de Colapinto, mientras que su rival no puntuó. Con sus dos autos, cada equipo puede sumar hasta 86 puntos en lo que resta del año.
Para el argentino, además, ya es su mejor temporada en la categoría. En 2024, con Williams, había conseguido cinco puntos, y en 2025, con Alpine, terminó sin sumar. Este año puntuó en nueve de los 21 Grandes Premios disputados e igualó dos veces su mejor resultado, el sexto puesto, en Canadá y en Las Vegas.
La acción comenzará este fin de semana en Lusail, donde la carrera del Gran Premio de Qatar se largará el domingo 29 de noviembre a las 13, hora argentina. La temporada se cerrará el domingo 6 de diciembre en Abu Dhabi, con largada a las 10.