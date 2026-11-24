Las últimas carreras de Franco Colapinto en la temporada 2026

El corredor de Alpine llegó a los 35 puntos y se ubica 12° en el Campeonato de Pilotos. Tras la competencia, con el casco del Gran Premio en una mano, fue visto abordando un vuelo comercial en clase turista con destino a Nashville, sorprendiendo a todos entre los asientos de los pasajeros. Debido a que ese viaje lo alejaba de la ruta hacia Medio Oriente, surgió la hipótesis de que el argentino se dirigía a esa ciudad estadounidense para tomarse unos días de descanso antes de encarar el tramo final del certamen y preparar sus expectativas para el próximo año.