Fórmula 1: cuántas carreras le quedan a Franco Colapinto en 2026
Luego de lograr una remontada histórica que lo depositó en el sexto puesto en Estados Unidos, el piloto argentino de Alpine entra en la recta final del campeonato. Las fechas, los circuitos y los horarios de las últimas pruebas del calendario oficial.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputará las últimas dos fechas de la F1 en Qatar y Abu Dabi entre noviembre y diciembre, buscando sumar puntos con Alpine tras brillar en Las Vegas.
- El piloto argentino de Alpine escaló siete lugares en Las Vegas para finalizar sexto, igualando su mejor marca del año y alcanzando el duodécimo puesto del torneo con 35 puntos.
- Las carreras en Lusail y Yas Marina serán clave para defender su colocación en el campeonato y consolidar su temporada más competitiva dentro de la máxima categoría.
Casi agotada la temporada de la Fórmula 1, con apenas días restantes en el calendario, Franco Colapinto decidió sacudir el tablero con la mayor contundencia en el monoplaza A526 de Alpine. El argentino venía de lamentar traspiés en el GP de Singapur, abandonos en Estados Unidos y de alegrarse con puestos 15° y luego 13° entre México y Brasil, para de repente avanzar como un proyectil por la grilla. Casi con irreverencia, el pilarense escaló siete posiciones para coronar en Las Vegas en el 6° lugar. Con aquel envión inusitado, al menos para la audiencia, es que el joven corredor se enfrentará a los desafíos restantes.
El representante nacional vivió un fin de semana atípico, separado de cualquier carrera antecesora en la que los abandonos, penalizaciones, retrasos y puestos alejados del primer lugar quedaron atrás. Finalizó sexto en el Gran Premio de Las Vegas, una repetición de las imágenes de Montreal, en mayo de 2026, donde la cita canadiense le dio el optimismo de los 10 mejores, según lo consignado en el calendario oficial de la categoría. Seis meses después, el piloto alcanzó nuevamente su mejor actuación en la máxima división.
Las últimas carreras de Franco Colapinto en la temporada 2026
El corredor de Alpine llegó a los 35 puntos y se ubica 12° en el Campeonato de Pilotos. Tras la competencia, con el casco del Gran Premio en una mano, fue visto abordando un vuelo comercial en clase turista con destino a Nashville, sorprendiendo a todos entre los asientos de los pasajeros. Debido a que ese viaje lo alejaba de la ruta hacia Medio Oriente, surgió la hipótesis de que el argentino se dirigía a esa ciudad estadounidense para tomarse unos días de descanso antes de encarar el tramo final del certamen y preparar sus expectativas para el próximo año.
La próxima presentación de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Qatar, que se disputará del 27 al 29 de noviembre en el circuito de Lusail y marcará la penúltima fecha del calendario. Este trazado de 5380 metros y 16 curvas pondrá a prueba la consistencia del piloto bonaerense en un fin de semana que arrancará el viernes 27 con las primeras prácticas libres, continuará el sábado 28 con la clasificación y tendrá su carrera principal el domingo 29.
Cuándo y dónde cierra el año Franco Colapinto en la Fórmula 1
Tras su paso por territorio catarí, al campeonato mundial le quedará una última estación antes de bajar el telón definitivo. Se trata del tradicional Gran Premio de Abu Dabi, que se llevará a cabo entre el 4 y el 6 de diciembre en el emblemático circuito de Yas Marina.
Con una extensión de 5554 metros y un exigente dibujo de 21 curvas, la pista emiratí recibirá a la élite del automovilismo con entrenamientos el viernes 4, clasificación el sábado 5 y la gran prueba final el domingo 6 de diciembre. De esta manera, Colapinto tendrá exactamente dos oportunidades más en pista para seguir sumando puntos, defender su posición en la tabla y cerrar su año más competitivo en la F1.