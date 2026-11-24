Pereyra llega a la gala de la final con solo dos meses de preparación. Tiene 28 años, es oriunda de La Pampa y trabaja como modelo y tripulante de cabina de pasajeros. Define a la corona de Miss como un logro por un proyecto de vida personal. Para su pasada en el desfile de trajes típicos eligió vestir con el Escudo Nacional Argentino, un diseño ideado por su estilista Juan Bertero que logró viralizarse en las redes sociales.