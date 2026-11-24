Resumen para apurados
- La 75.ª edición de Miss Universo se celebra hoy en Puerto Rico con 116 candidatas, entre ellas la pampeana Daiana Pereyra, quien compite para coronarse como la nueva reina.
- Pereyra asumió la representación argentina con dos meses de preparación tras la renuncia de Tamara Rogouski, destacándose en las preliminares con un traje del Escudo Nacional.
- La ceremonia definirá a la sucesora de Fátima Bosch y podrá seguirse globalmente por streaming y televisión, marcando una edición histórica con nuevos países participantes.
Las 116 candidatas de Miss Universo están a punto de vivir la culminación del certamen de belleza. Puerto Rico será sede de la gala y el Coliseo José Miguel Agrelot, de San Juan, albergará a las concursantes del mundo para definir a la gran reina. Argentina tiene a su propia representante, que llegó a tener la banda nacional luego de la renuncia de la primera ganadora del país.
El concurso llegó a su 75.ª edición con una apertura que estará a cargo de La India, Didi Romero y Denise Quiñones, artistas puertorriqueñas, bajo la dirección del maestro Cuco Peña. Por primera vez participarán delegadas de Uganda y San Martín. Los fanáticos podrán seguir la presentación y darle un lugar a 30 de las semifinalistas.
¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo?
Faltan solo horas para conocer a la Miss Universo 2026 del aniversario de diamante del certamen, porque la gala se llevará a cabo esta noche, martes 24 de noviembre. Fátima Bosch, la Miss Universo 2025, entregará la corona a su sucesora. Los presentadores de esta edición serán el actor Mario López, la diseñadora y Miss R’Bonney Gabriel, la exreina de belleza y modelo Dayanara Torres Delgado y la periodista y conductora Zuri Hall.
La transmisión empezará a las 22 –hora argentina– y podrá verse en las plataformas de streaming Universal+ y Roku y desde los canales Telemundo, Venevisión y TV Azteca. España, Francia, Alemania e Italia son algunos de los países que podrán seguir la ceremonia a través de YouTube. El servicio estará disponible según el territorio.
Quién es Daiana Stefani Pereyra, la Miss Universo Argentina 2026
El anuncio de la Miss Universo Argentina 2026 había producido algunos titulares. La elegida había sido Tamara Rogouski, primera mujer madre en obtener el nombramiento. Pero la joven oriunda de Misiones renunció a la corona, según informó Miss Universe, “debido a cuestiones personales y así convenir a sus intereses”. Allí ingresó Daiana Pereyra, primera finalista de Miss Universo Argentina 2026.
Pereyra llega a la gala de la final con solo dos meses de preparación. Tiene 28 años, es oriunda de La Pampa y trabaja como modelo y tripulante de cabina de pasajeros. Define a la corona de Miss como un logro por un proyecto de vida personal. Para su pasada en el desfile de trajes típicos eligió vestir con el Escudo Nacional Argentino, un diseño ideado por su estilista Juan Bertero que logró viralizarse en las redes sociales.
En la pasada de trajes de gala, Pereyra utilizó un vestido bordado con una cascada de canutillos en celeste y dorado bautizado Iguazú. El modelo fue una creación de Dhey Galaviz, un diseñador venezolano.