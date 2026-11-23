“Cuenta la historia que, en una tierra donde el cielo se viste de celeste y blanco, nació una mujer destinada a llevar consigo el espíritu de toda una nación. En su cabeza lleva el Sol de Mayo, que ilumina el camino de quienes lucharon por la libertad. En su espalda, los laureles recuerdan las victorias de un pueblo que nunca dejó de soñar. El gorro frigio representa esa libertad que ninguna mujer debería dejar de conquistar, y las palomas que la acompañan simbolizan la paz y la esperanza de un futuro mejor”, señala el texto.