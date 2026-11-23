Resumen para apurados
- La argentina Daiana Pereyra destacó en Puerto Rico durante las preliminares de Miss Universo con vestidos inspirados en el escudo nacional y las Cataratas del Iguazú.
- Los trajes fueron creados por diseñadores venezolanos para las galas de traje típico y noche, en una edición que congrega a 116 participantes en su 75 aniversario.
- Pereyra buscará consagrarse en la gala final de este martes, donde se estrenará una corona conmemorativa de 3.150 diamantes para la nueva soberana universal.
La representante argentina en Miss Universo, Daiana Pereyra, llamó la atención en Puerto Rico con dos impactantes vestidos inspirados en símbolos nacionales y paisajes del país. La misionera, de 28 años, se convirtió en una de las protagonistas de las actividades previas a la final del tradicional concurso de belleza, que se realizará este martes y reúne a 116 participantes de distintas partes del mundo.
Pereyra combina su carrera como modelo con su trabajo como tripulante de cabina de pasajeros. Durante el desfile de trajes típicos del fin de semana, sorprendió con un diseño inspirado en el escudo nacional, ideado por su estilista, Juan Bertero.
La propuesta estuvo acompañada por una descripción publicada en la cuenta de Instagram de Miss Argentina, que destacó el significado de cada uno de sus elementos.
“Cuenta la historia que, en una tierra donde el cielo se viste de celeste y blanco, nació una mujer destinada a llevar consigo el espíritu de toda una nación. En su cabeza lleva el Sol de Mayo, que ilumina el camino de quienes lucharon por la libertad. En su espalda, los laureles recuerdan las victorias de un pueblo que nunca dejó de soñar. El gorro frigio representa esa libertad que ninguna mujer debería dejar de conquistar, y las palomas que la acompañan simbolizan la paz y la esperanza de un futuro mejor”, señala el texto.
Y agrega: “Camina llevando los colores de su bandera, con la fuerza de quienes la precedieron y la esperanza de quienes vendrán. Porque una nación no se construye solamente con héroes, sino también con mujeres que se atreven a escribir su propia historia. Y hoy, ella no solo representa a Argentina: ella es Argentina”.
El vestido fue diseñado por el venezolano Carlos Hernández, quien compartió en sus redes sociales parte del proceso creativo.
El vestido inspirado en las Cataratas del Iguazú
Otra de las apariciones destacadas de Pereyra fue durante la pasada de vestidos de gala, para la que eligió un modelo bautizado Iguazú, en homenaje a uno de los paisajes naturales más emblemáticos del país.
La creación, del diseñador venezolano Dhey Galaviz, radicado en Buenos Aires, está completamente bordada con cascadas de canutillos celestes y dorados. El diseño se caracteriza por un escote pronunciado y un efecto naked, que aporta una apariencia de transparencia.
La nueva corona de Miss Universo
En la previa de la final, la organización de Miss Universo también presentó oficialmente la nueva corona que recibirá la ganadora de esta edición, bautizada “El Resplandor del Legado Eterno”.
La pieza fue diseñada especialmente para conmemorar el 75.º aniversario del certamen, que se celebra en Puerto Rico. Se trata de una creación de alta joyería realizada por el reconocido diseñador George Wittels, en colaboración con Maison dOR, una casa privada de alta joyería con sede en París.
La corona está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes de talla brillante. Su diseño rinde homenaje a las mujeres que formaron parte de Miss Universo y simboliza la evolución del concurso a lo largo de sus siete décadas y media de historia.