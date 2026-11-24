Resumen para apurados
- Maxi Rodríguez criticó al árbitro Nicolás Ramírez tras la caída 4-2 de Newell's ante Gimnasia en La Plata, disconforme con las expulsiones que causaron su eliminación.
- Newell's sufrió dos expulsiones en los 90 minutos y cayó en el alargue, desatando reclamos del DT Frank Kudelka y una gresca final con tres tarjetas rojas adicionales.
- Gimnasia jugará cuartos de final sin su arquero titular Harlen Castillo, mientras Ramírez acumula cuestionamientos sobre su labor arbitral tras recientes arbitrajes polémicos.
Maxi Rodríguez cuestionó con dureza al árbitro Nicolás Ramírez después de la derrota 4-2 de Newell's ante Gimnasia, en el alargue, que dejó al equipo rosarino afuera del Torneo Clausura en los octavos de final. El juez expulsó a dos futbolistas de la “Lepra” durante el partido y el ídolo descargó su bronca en las redes sociales.
El exmediocampista publicó un mensaje contundente tras la eliminación. “Ya no nos preguntamos contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica, ahora preguntamos quién es el árbitro. Ya no hablamos de qué bien jugó el 10 o el 5, ahora las figuras de los partidos son los árbitros”, escribió.
El partido, disputado en el Bosque, terminó 2-2 en los 90 minutos: Gimnasia se puso arriba con goles de Ignacio Fernández e Ignacio Miramón, y Newell's lo igualó con un doblete de penal de Walter Mazzanti. Con dos expulsados por doble amarilla, Jerónimo Russo y Martín Ortega, la “Lepra” no pudo sostener la igualdad y el “Lobo” lo liquidó en el alargue con un gol en contra de Franco Escobar y otro de Matías Melluso.
Reclamos, enojo y batalla campal
Desde Newell's también reclamaron una segunda amarilla para Germán Conti después de uno de los penales. El entrenador Frank Darío Kudelka increpó a Ramírez en el campo de juego, donde se le leyó la frase “ya sabemos todo”, y luego fue a buscarlo a su vestuario para manifestarle sus quejas.
El pitazo final estuvo lejos de calmar los ánimos. Una discusión entre el arquero de Gimnasia Harlen Castillo y el delantero uruguayo Ignacio Ramírez desató una batalla campal entre jugadores de ambos planteles, en la que Lucas Carrizo le dio un cabezazo a Marcelo Torres. El árbitro mostró tres rojas más: a Gabriel Arias y Carrizo, de Newell's, y a Castillo, de Gimnasia.
Así, el “Lobo” no podrá contar con su arquero titular en los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia. Ramírez, por su parte, ya había tenido una discutida actuación en el último Superclásico entre Boca y River.