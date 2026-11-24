El partido, disputado en el Bosque, terminó 2-2 en los 90 minutos: Gimnasia se puso arriba con goles de Ignacio Fernández e Ignacio Miramón, y Newell's lo igualó con un doblete de penal de Walter Mazzanti. Con dos expulsados por doble amarilla, Jerónimo Russo y Martín Ortega, la “Lepra” no pudo sostener la igualdad y el “Lobo” lo liquidó en el alargue con un gol en contra de Franco Escobar y otro de Matías Melluso.