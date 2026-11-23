El segundo tiempo arrancó con Newell's decidido a buscar el empate. Apenas comenzada la etapa, el arquero Harlen Castillo bajó a Solari en el área y Walter Mazzantti convirtió el penal para el 1 a 1. Sin embargo, la alegría visitante duró poco: tras una mala salida de Guch, Miramón aprovechó el espacio y sacó un derechazo de media distancia para devolverle la ventaja al "Lobo". Newell’s reaccionó rápido; otra combinación vertical entre Guch y Solari terminó en falta de Germán Conti dentro del área y Mazzantti, otra vez de penal, firmó su doblete para poner el 2 a 2 que llevó la definición al alargue.