Gimnasia se quedó con un partidazo ante Newells en el alargue y avanzó a cuartos del Clausura
El "Lobo" se impuso 4 a 2 en el suplementario tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos. Mazzantti marcó dos goles de penal para los rosarinos, pero las expulsiones de Russo y Ortega dejaron a la "Lepra" con nueve. El gol en contra de Escobar, el tanto de Melluso y un final a las piñas con tres rojas más.
Resumen para apurados
- Gimnasia venció 4-2 a Newell’s en el alargue en La Plata y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura tras un emotivo y accidentado partido de octavos.
- Tras empatar 2-2 en los 90 minutos, el Lobo aprovechó un gol en contra, el tanto de Melluso y dos expulsiones del rival en un suplementario que terminó con incidentes.
- El conjunto platense se metió entre los ocho mejores del torneo y espera rival en cuartos, mientras que Newell's cerró su temporada y ambos sufrirán bajas por sanciones.
El cruce de octavos de final del Torneo Clausura entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s Old Boys tuvo todos los condimentos de un partido de playoffs. En el Bosque, el conjunto platense sacó provecho en el alargue y se impuso por 4 a 2 para meterse en los cuartos de final, eliminando a una "Lepra" que levantó dos veces la desventaja pero se derrumbó por las expulsiones y los errores defensivos en el tiempo suplementario.
El arranque mostró mejor a Newell's. Con un circuito activo por izquierda entre Santiago Solari y Facundo Guch, la visita generó peligro pero falló en la definición. Gimnasia emparejó el desarrollo a partir de la movilidad de Lucas Janson y la claridad de Ignacio Miramón en el medio. A los 24 minutos, el local rompió el cero con una gran jugada: Janson asistió de taco en el área a Ignacio Fernández y el capitán definió por abajo contra un palo para el 1 a 0.
El segundo tiempo arrancó con Newell's decidido a buscar el empate. Apenas comenzada la etapa, el arquero Harlen Castillo bajó a Solari en el área y Walter Mazzantti convirtió el penal para el 1 a 1. Sin embargo, la alegría visitante duró poco: tras una mala salida de Guch, Miramón aprovechó el espacio y sacó un derechazo de media distancia para devolverle la ventaja al "Lobo". Newell’s reaccionó rápido; otra combinación vertical entre Guch y Solari terminó en falta de Germán Conti dentro del área y Mazzantti, otra vez de penal, firmó su doblete para poner el 2 a 2 que llevó la definición al alargue.
En el suplementario, el trámite se desmadró por el desgaste físico y la pierna fuerte. Newell's empezó a complicarse con la expulsión por doble amarilla de Jerónimo Russo. Pocos minutos después, Franco Escobar —que había entrado para reacomodar el fondo— quiso despejar de cabeza un tiro libre frontal de "Nacho" Fernández y metió la pelota en contra para el 3 a 2 "tripero". Con el marcador en contra, la visita se salió de eje: Martín Ortega vio la roja directa por tirarle un pelotazo al propio Fernández y dejó a su equipo con nueve.
En el segundo tiempo extra, y con Newell's volcado en ataque a pura desesperación, Gimnasia liquidó el partido. Matías Melluso aprovechó un rebote corto del arquero Josué Reinatti y empujó la pelota para sellar el 4 a 2. El cierre terminó con clima caliente y empujones generalizados tras el silbatazo final, lo que derivó en las expulsiones del arquero Harlen Castillo en el local y de Lucas Carrizo y Gabriel Arias en la visita.
Con el triunfo, el equipo de Leonardo Pereyra se metió entre los ocho mejores del torneo y espera por su rival en cuartos. Para Newell's fue el cierre de una temporada con altibajos que había arrancado con la dupla Orsi-Gómez y que se estabilizó con la llegada de Frank Kudelka, quien sacó al equipo de la parte baja y lo llevó a disputar los playoffs.