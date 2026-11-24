Además, el jugador es sobrino nieto de Diego Maradona, y su padre, Daniel López Maradona, ya había abierto la puerta a un pase al “Xeneize” a fines de 2025. “En este momento, puede ser. Yo creo que no le diría que no. Él siempre respetó a River, pero en River no lo respetaron a él”, había dicho.