Resumen para apurados
- Hernán López Muñoz, figura de Argentinos y formado en River, suena como refuerzo de Boca para 2027 debido a la severa crisis económica del club de La Paternal.
- Argentinos adeuda salarios y enfrenta sanciones de la FIFA. El volante expresó su malestar con la dirigencia, mientras su padre no descartó una posible llegada al Xeneize.
- Pese a su pasado 'millonario', el conflicto institucional y el lazo familiar con Diego Maradona podrían facilitar un traspaso de alto impacto en el fútbol argentino.
Hernán López Muñoz aparece como una de las posibles incorporaciones de Boca para 2027. El volante ofensivo de 26 años, figura de Argentinos Juniors, podría dejar La Paternal en medio de la crisis económica e institucional que atraviesa el “Bicho”, según deslizó el periodista Sebastián Vignolo en Pasión por el fútbol.
El mediocampista, formado en River y con paso por la MLS, llegó a Argentinos a préstamo desde San José Earthquakes. En septiembre de este año, el club compró el 100% de su ficha por U$S 2 millones, con un 20% de plusvalía reservado para la entidad estadounidense ante una futura venta.
La situación en La Paternal es delicada. El plantel profesional acumuló dos meses de sueldos impagos, septiembre y octubre, según reconoció el presidente Cristian Malaspina, y además el club sufrió una inhibición de la FIFA que le impide incorporar jugadores durante los próximos tres mercados. Como protesta, los futbolistas suspendieron un entrenamiento y varios expusieron su malestar en las redes sociales.
El enojo del volante y su pasado en River
López Muñoz fue uno de los que alzó la voz contra la dirigencia. “Este plantel se bancó todas en contra, no nos ayudaron nunca. Peleamos con poco y nada, con deudas y promesas incumplidas”, escribió el mediocampista, que también respaldó al cuerpo técnico encabezado por Nico Diez.
Además, el jugador es sobrino nieto de Diego Maradona, y su padre, Daniel López Maradona, ya había abierto la puerta a un pase al “Xeneize” a fines de 2025. “En este momento, puede ser. Yo creo que no le diría que no. Él siempre respetó a River, pero en River no lo respetaron a él”, había dicho.
Ese giro llamó la atención porque, dos años antes, el propio futbolista había descartado esa posibilidad. “Si me llaman de Boca, no. Por respeto a River y porque quiero mucho al club. No iría”, había asegurado. Ahora, con la crisis de Argentinos como telón de fondo, el escenario podría ser diferente.