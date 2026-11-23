“Hay jugadores que no pueden pagar el alquiler”: la dura revelación que expuso la crisis de Argentinos Juniors
Francisco Álvarez reveló las dificultades económicas que atraviesa el plantel después de la eliminación ante Independiente. Los futbolistas denunciaron atrasos salariales, promesas incumplidas y la necesidad de ayudar económicamente a sus compañeros.
Resumen para apurados
- Tras quedar eliminado ante Independiente, el plantel de Argentinos Juniors, vía Francisco Álvarez, denunció graves atrasos salariales e incumplimientos de la dirigencia.
- Los referentes asisten a juveniles que no pagan el alquiler. En tanto, el presidente Cristian Malaspina admitió dos meses de deuda y un déficit anual de 20 millones de dólares.
- La fractura entre jugadores y dirigentes obligará a la institución a concretar ventas urgentes y reestructurar sus finanzas para asegurar la estabilidad deportiva e institucional.
La eliminación de Argentinos Juniors en los cuartos de final del Torneo Clausura dejó al descubierto una crisis que trasciende lo deportivo. Después de la derrota por 2-1 frente a Independiente, Francisco Álvarez expuso públicamente los problemas económicos que atraviesa el club y reveló que algunos futbolistas no tienen dinero suficiente para afrontar gastos básicos, como el alquiler de sus viviendas.
El defensor explicó que la situación afecta especialmente a los jugadores más jóvenes y a los integrantes del cuerpo técnico. Según relató, los futbolistas de mayor experiencia tuvieron que aportar dinero de sus propios bolsillos para ayudar a compañeros y empleados que atraviesan dificultades económicas.
Álvarez también cuestionó duramente a la dirigencia por los reiterados incumplimientos en las fechas de pago. “Nos mienten. Un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece... No hay nada. Y mejor así porque lo que dicen no se cumple”, expresó el marcador central, visiblemente molesto por la situación.
Sus declaraciones expusieron un malestar que, según los propios protagonistas, se arrastra desde hace varios meses y terminó afectando el funcionamiento cotidiano del plantel.
El fuerte reclamo de los jugadores de Argentinos Juniors
Álvarez no fue el único futbolista que decidió hacer pública la situación. Otros integrantes del equipo también utilizaron las redes sociales y sus declaraciones posteriores a la eliminación para cuestionar las condiciones en las que debieron competir.
Hernán López Muñoz aseguró que el grupo peleó hasta el final “con poco y nada, con muchas falencias, con deudas y con promesas incumplidas”. En la misma línea, Nicolás Oroz señaló que llevan un año y medio conviviendo con “muchas falencias y cosas fuera del campo”.
Sebastián Prieto sostuvo que el plantel continuó compitiendo “aunque no siempre recibamos lo que corresponde”, mientras que Gastón Verón describió el desgaste acumulado durante la temporada. “Las piernas y la cabeza se agotaron de tantas adversidades”, manifestó.
Por su parte, Brayan Cortés destacó la unión del vestuario como uno de los factores que permitió sostener la competencia pese a las dificultades institucionales.
Qué dijo la dirigencia sobre la crisis económica
Un día antes del encuentro frente a Independiente, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, encabezó una reunión con más de 500 socios en la que reconoció la existencia de un atraso de dos meses en los salarios del plantel profesional.
El dirigente también expuso las dificultades financieras de la institución y explicó que el club registra un déficit anual cercano a los 20 millones de dólares, que busca compensar mediante transferencias de futbolistas y premios obtenidos en competencias internacionales.
En medio de las versiones sobre una posible quiebra, desde Argentinos Juniors difundieron un informe para desmentir esa situación. “No existe ninguna notificación de quiebra en el club”, aseguraron desde la institución.
La eliminación frente a Independiente terminó siendo el escenario en el que los futbolistas decidieron hacer público un conflicto que venían atravesando puertas adentro. Los reclamos dejaron en evidencia una profunda distancia entre el plantel y la dirigencia, en un momento en el que Argentinos Juniors deberá afrontar decisiones importantes para recuperar su estabilidad económica e institucional.