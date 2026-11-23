La eliminación de Argentinos Juniors en los cuartos de final del Torneo Clausura dejó al descubierto una crisis que trasciende lo deportivo. Después de la derrota por 2-1 frente a Independiente, Francisco Álvarez expuso públicamente los problemas económicos que atraviesa el club y reveló que algunos futbolistas no tienen dinero suficiente para afrontar gastos básicos, como el alquiler de sus viviendas.