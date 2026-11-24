En el último tiempo, los licuados y jugos de verduras se han vuelto bastante populares, entre ellos el jugo de apio. Y aunque pareciera que su consumo tiene sus motivos en una simple tendencia, lo cierto es que su popularidad comprende muchas otras razones, como por ejemplo , sus propiedades beneficiosas para la salud. Pero ¿qué tan recomendable es consumirlo todos los días?