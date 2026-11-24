Resumen para apurados
- Tomar jugo de apio en ayunas por las mañanas aporta beneficios al organismo al mejorar la digestión, depurar toxinas y regular los niveles de glucosa en sangre.
- Con 92% de agua y bajo aporte calórico, este vegetal actúa mediante antioxidantes y potasio que estimulan la función renal, previenen la retención y neutralizan la acidez.
- La adopción de este hábito matutino ofrece una alternativa natural clave para el control metabólico en personas con diabetes y la prevención continua de cálculos renales.
En el último tiempo, los licuados y jugos de verduras se han vuelto bastante populares, entre ellos el jugo de apio. Y aunque pareciera que su consumo tiene sus motivos en una simple tendencia, lo cierto es que su popularidad comprende muchas otras razones, como por ejemplo , sus propiedades beneficiosas para la salud. Pero ¿qué tan recomendable es consumirlo todos los días?
El apio es una planta de la familia del hinojo y el perejil y que es de ñas hortalizas preferidas para cualquier tipo de comidas desde ensaladas hasta caldos de verduras. Pero más allá de sus ventajas culinarias, esta verdura es una variedad sumamente saludable.
¿Cuáles son los beneficios del apio en el organismo?
"El apio es considerado más un alimento regulador de la dieta y equilibrante que nutritivo. La razón es que el 92% de su peso es agua, su aporte calórico es muy bajo, entre las 15 y las 20 calorías y tiene un gran poder saciante", revela el portal Cuerpo Mente.
Se destaca además por ser rico en aceite esencial con selineno, cimol y limoneno y contiene además cumarinas, un glucósido, la apiína, apigenina, vitamina C y sales minerales (hierro, fósforo, manganeso y calcio). Es así que lo señalan como uno de los vegetales ideales para los riñones, al estimular estos órganos para que eliminen aquellos residuos que nuestro cuerpo no necesita.
Los efectos de consumir jugo de apio por las mañanas
Si deseamos incorporar este alimento a nuestra dieta pero pocas soluciones de preparación resultan atractivas, el jugo de apio peude ser una opción deliciosa y a la vez, sumamente ventajosa, sobre todo si lo consumimos en la comida más importante del día: el desayuno.
Estos son los efcetos de consumir jugo de apio por las mañanas:
- Ayuda a la digestión: El jugo de apio contiene minerales que neutralizan el exceso de acidez estomacal para reducir las molestias digestivas.
- Depura el organismo: Por el potasio que contiene, el apio es ideal para estimular la producción de orina y ayudar al organismo a prevenir la retención de líquidos. Y contribuye a eliminar toxinas. Especialmente cuando se toma en ayunas.
- Elimina cálculos renales: la planta del apio posee antiespasmódicos, que eliminarán las toxinas que pueden contribuir a la formación de cálculos renales. A su vez ayuda a expulsar los cálculos renales aumentando el volumen de orina.
- Controla la diabetes: el apio ayuda a disminuir el azúcar en la sangre, gracias a su contenido de fibras y a su acción antioxidante. Una razón valedera para sumar este vegetal a la alimentación diaria de personas con prediabetes y diabetes.