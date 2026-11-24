Resumen para apurados
- La Parkinson's Foundation advirtió que el trastorno de conducta en el sueño REM puede anticipar el Parkinson debido a una falla en la parálisis muscular motora.
- La afección provoca que los pacientes actúen físicamente sus sueños con gritos o golpes al dormir, precediendo a los temblores y rigidez típicos de este mal neurodegenerativo.
- Reconocer este síntoma temprano permitirá a los médicos iniciar tratamientos farmacológicos antes del daño severo, mejorando la calidad de vida y frenando el avance crónico.
El Parkinson es el trastorno neurodegenerativo de más rápido crecimiento en el mundo. Afecta principalmente a los nervios que controlan el movimiento, y puede resultar devastador para la calidad de vida de las personas que lo padecen.
Esta enfermedad es, por desgracia, crónica y no tiene cura. Sin embargo, existen medicamentos para mejorar de forma significativa los síntomas e, incluso, los ralentizan. El problema es que no hay un modo sencillo de adelantarse a la aparición de la enfermedad. Por ello es importante conocer e identificar sus síntomas cuanto antes y comenzar el tratamiento.
Los síntomas avanzan de forma progresiva: primero aparece un temblor apenas perceptible en una sola mano que, con el tiempo, se agrava. Durante la primera fase de la enfermedad, la cara puede resultar inexpresiva de forma inintencionada.
Otra señal sucede cuando vamos andando y sentimos que los brazos dejan de balancearse con tanta naturalidad. El habla también se ve afectada, salir demasiado baja y volverse incomprensible.
Cuál es el desconocido síntoma que podría anticipar el Parkinson
Los trastornos de sueño continuos signan una de las manifestaciones tempranas del Parkinson. Así lo indicó un reporte de características iniciales de la dolencia publicado por la Parkinson's Foundation en su sitio web.
La explicación reside en el trastorno de conducta durante el sueño REM (TCSR). Es que, es en esta instancia, donde el cerebro se energiza y produce una parálisis muscular temporal casi completa. Sin embargo, en las personas con Parkinson, no ocurre, por lo que se traduce en una manifestación vivaz de lo que sueña.
"Es una representación motora y verbal. Son sueños agitados, de lucha, de angustia, de preocupación laboral, con personas que les persiguen. El acompañante de cama oye a una persona que grita, puede dar puñetazos, patadas e incluso caerse de la cama", explicó el neurólogo Javier Pagonabarraga, quien también es miembro del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología (SEN).