Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán dictó prisión preventiva a 'Pucho', segundo acusado por robar $40 millones en un depósito de la capital provincial el pasado 8 de octubre.
- Los ladrones entraron por el techo a diez metros de altura y anularon las cámaras con nieve artificial. El caso ya cuenta con otro imputado de 28 años detenido en octubre.
- La medida cautelar regirá hasta el 22 de diciembre mientras se analizan filmaciones; la fiscalía no descarta la participación de más personas con datos internos del local.
La investigación por el robo de $40 millones en un depósito comercial de San Miguel de Tucumán sumó un segundo imputado. La Unidad Especializada de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor, formuló cargos contra un hombre de 45 años, apodado “Pucho”, señalado como uno de los integrantes de una banda criminal que habría ejecutado el golpe tras una minuciosa planificación.
El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 8 de octubre, en un inmueble ubicado en Lavalle al 3600. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, los delincuentes ingresaron por el techo, neutralizaron los dispositivos de seguridad y se apoderaron de $40 millones que estaban destinados al pago de salarios y alquileres.
La auxiliar fiscal Jorgelina Gil, en cumplimiento de las directivas del titular de la UFI, recordó que el pasado 28 de octubre ya había sido imputado otro hombre, de 28 años, por el delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por haber sido cometido en poblado y en banda.
Durante la audiencia realizada el último viernes, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de “Pucho” hasta el 22 de diciembre, plazo que coincide con el dispuesto para el otro acusado. La medida fue requerida mientras avanzan las diligencias investigativas y se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto internas como externas, del establecimiento.
Los investigadores no descartan que haya más involucrados, debido al nivel de planificación que habría requerido el asalto y a la presunta existencia de tareas de inteligencia realizadas desde el interior del local.
Un golpe planificado al detalle
De acuerdo con la descripción de la Fiscalía, el robo se produjo alrededor de las 3.15. Los dos sospechosos imputados y un tercer integrante aún no identificado llegaron al depósito a bordo de un automóvil gris oscuro.
Mientras uno de ellos permaneció en el vehículo, estacionado en un pasillo contiguo para cumplir funciones de apoyo y vigilancia, los otros dos desplegaron el operativo de ingreso al inmueble.
Los sospechosos utilizaron una escalera metálica para subir hasta el techo, a unos 10 metros de altura. Allí realizaron pequeños boquetes cerca de los sensores de la alarma y bloquearon sus señales para evitar que el sistema detectara la intrusión.
Luego cortaron la chapa metálica del techo y abrieron un agujero de mayor tamaño en el cielorraso de durlock, por el que lograron ingresar al depósito. Una vez adentro, rociaron con nieve artificial las lentes de las cámaras de seguridad para impedir que registraran sus movimientos.
Con el sistema de vigilancia neutralizado, revisaron y forzaron tres oficinas y también el espacio del encargado del depósito. Finalmente, encontraron y se llevaron los $40 millones que estaban guardados en el lugar.
Escaparon poco antes del amanecer
Según la reconstrucción del hecho, los delincuentes permanecieron en el interior del establecimiento durante casi dos horas. Cerca de las 5.08, los dos hombres que habían ingresado al depósito regresaron al automóvil en el que los esperaba el tercer integrante de la banda y escaparon con el dinero.
La Fiscalía destacó la complejidad del procedimiento utilizado para concretar el robo, que incluyó el acceso a una altura considerable, la manipulación de los sistemas de alarma, la obstrucción de cámaras y la revisión de distintas oficinas sin utilizar armas.