La investigación por el robo de $40 millones en un depósito comercial de San Miguel de Tucumán sumó un segundo imputado. La Unidad Especializada de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor, formuló cargos contra un hombre de 45 años, apodado “Pucho”, señalado como uno de los integrantes de una banda criminal que habría ejecutado el golpe tras una minuciosa planificación.