En la Cámara baja, el oficialismo se enfrenta a una compleja ingeniería numérica para alcanzar los 129 diputados necesarios que le permitirán abrir el recinto, especialmente tras el fracaso de la semana pasada por falta de quórum. La Libertad Avanza (LLA) parte de una base de 94 legisladores propios a los que suma 21 aliados incondicionales del PRO, la UCR, Producción y Trabajo de San Juan y Por Santa Cruz. Aunque podrían plegarse bancadas provinciales como Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca e Independencia, la Casa Rosada sigue dependiendo de acuerdos de último minuto con el MID de Oscar Zago, Provincias Unidas -que responde a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro- y Argentina Federal, espacio liderado por Oscar Herrera Ahuad y vinculado a los mandatarios Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz.