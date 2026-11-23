Fertilización asistida: la Justicia ordenó a una prepaga cubrir hasta tres tratamientos por año
Un fallo judicial estableció que el límite de tres procedimientos de alta complejidad debe computarse anualmente y no como un máximo total. También dispuso la cobertura integral de la medicación y la eventual criopreservación de embriones.
Resumen para apurados
- La Justicia federal ordenó a OSDE cubrir hasta tres tratamientos anuales de fertilización asistida a una afiliada de 44 años, revocando el tope de tres procedimientos de por vida.
- La mujer, con 15 años de infertilidad, apeló la negativa de la prepaga. El fallo se basó en la Ley 26.862 e incluyó medicación y criopreservación, pero rechazó el test genético.
- La sentencia sienta un precedente clave al fijar que el límite legal es anual y no definitivo, ampliando el acceso a técnicas de reproducción asistida frente a las prepagas.
La Justicia federal ordenó a la empresa de medicina prepaga OSDE cubrir la totalidad de un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad solicitado por una afiliada de 44 años. La resolución incluye la medicación necesaria y la eventual criopreservación de embriones, además de su mantenimiento anual.
El fallo fue dictado por el juez en lo Civil y Comercial Federal Patricio Maraniello, quien hizo lugar parcialmente a un recurso de amparo presentado por una mujer que había recibido una respuesta negativa de la empresa ante el pedido de cobertura de un nuevo procedimiento de reproducción asistida.
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la interpretación del límite establecido por la normativa vigente: el magistrado determinó que los tres tratamientos de alta complejidad deben contabilizarse por año, con intervalos mínimos de tres meses entre cada procedimiento, y no como un máximo de tres durante toda la vida de la afiliada.
El reclamo por fertilización asistida y la respuesta de OSDE
La demanda fue presentada por C.C., una afiliada de OSDE con diagnóstico de infertilidad secundaria de 15 años de evolución. La mujer había atravesado distintos tratamientos sin conseguir un embarazo y también había sufrido un aborto espontáneo.
Ante la negativa de la prepaga a cubrir un nuevo procedimiento indicado por su médico tratante, decidió recurrir a la Justicia.
Durante el proceso, la empresa sostuvo que la normativa contemplaba un máximo de tres tratamientos de alta complejidad en total. Sin embargo, el juez Maraniello adoptó otro criterio, respaldado por antecedentes de la Corte Suprema y de la Cámara del fuero.
De acuerdo con esa interpretación, el límite de tres procedimientos debe renovarse anualmente, siempre que se respeten los intervalos mínimos de tres meses entre cada tratamiento.
Consultados por Perfil.com, desde OSDE señalaron que la posición de la empresa es respetar los fallos judiciales, tanto las medidas cautelares como las sentencias definitivas.
Qué tratamientos deberá cubrir la prepaga
En sus fundamentos, el magistrado destacó la protección constitucional del derecho a la salud y recordó que la infertilidad compromete la salud de las personas que la padecen.
La resolución se apoyó en la Ley 26.862, que garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.
Además de ordenar la cobertura integral del tratamiento de fertilización de alta complejidad y la medicación correspondiente, Maraniello reconoció el derecho a la eventual criopreservación de embriones y su mantenimiento anual.
Para fundamentar esta decisión, consideró que la enumeración de los procedimientos contemplados en la legislación no es taxativa y permite incluir otras prácticas utilizadas en la actualidad dentro de los tratamientos de reproducción asistida.
Qué cobertura rechazó la Justicia
El fallo también estableció un límite al alcance de la cobertura. El juez rechazó el pedido de inclusión del estudio genético PGT-A, una prueba que permite analizar los embriones para detectar determinadas alteraciones cromosómicas.
Para justificar esa decisión, recurrió a la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la ausencia de una previsión normativa específica que obligue a cubrir esa práctica.
De esta manera, la sentencia reconoció el derecho de la afiliada a recibir el tratamiento de fertilización asistida y los procedimientos complementarios contemplados por la legislación, pero dejó afuera el estudio genético solicitado.
Infertilidad: qué dice la OMS sobre esta condición
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo caracterizada por la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales sin protección.
Según las estimaciones globales del organismo, una de cada seis personas en edad reproductiva experimenta infertilidad a lo largo de su vida.
La edad biológica es uno de los factores más importantes para determinar las posibilidades de lograr un embarazo. En las mujeres, el potencial reproductivo disminuye con el paso de los años y ese proceso se acelera a partir de los 35 años, debido a la reducción de la cantidad y la calidad de los ovocitos.
En este caso, la afiliada tenía 44 años cuando inició la demanda judicial, en junio de 2023. La resolución vuelve a poner en discusión el alcance de la cobertura de los tratamientos de fertilización asistida y la obligación de las empresas de medicina prepaga de garantizar el acceso a las técnicas de reproducción médicamente asistida.