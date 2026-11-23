Uno de los pilares de su rutina es el baile, que ocupa un lugar central en su preparación física y también resulta fundamental para afrontar sus maratónicos espectáculos. Según publicó Grazia Magazine, JLo suele entrenar al menos cinco días a la semana. Esto no implica realizar sesiones intensas todos los días, sino mantener una actividad regular y construir una rutina que permita sostener el movimiento.