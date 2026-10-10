"Me acabo de quitar 10 años de encima": la frase de Jennifer López sobre el poder del sueño

Hace un par de años Jennifer López sufrió ataques de pánico. De ese período de su vida, la mega estrella mundial descubrió lo que la convierte por estas horas en centro de atención de la Semana de la Moda en París que termina el martes. Tras las entrevistas con los especialistas que la trataron advirtió que la solución estaba en la cama. “He descubierto que, para mí, dormir es el secreto de belleza más subestimado que existe. A veces me despierto y digo: ‘¡Guau! ¡Acabo de quitarme 10 años de encima!’. Eso es lo que una buena noche de sueño puede hacer por ti, y se acumula con el tiempo... ¡Así que ve a dormir lo suficiente!”, recomendó López recordando el mal momento que pasó a finales de los 90, cuando estaba cerca de cumplir 30 años.