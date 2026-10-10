"Me acabo de quitar 10 años de encima": la frase de Jennifer López sobre el poder del sueño

Resumen para apurados
- En París, Jennifer López destacó esta semana el sueño como su clave de juventud y salud, tras superar ataques de pánico provocados por el agotamiento extremo.
- A finales de los 90, la artista colapsó por estrés; los médicos le indicaron dormir de 7 a 9 horas diarias y bajar la cafeína para recuperar su equilibrio biológico.
- El descanso de calidad gana terreno en centros de bienestar y spas, consolidándose como una terapia médica y estética fundamental frente al desgaste cotidiano.
Hace un par de años Jennifer López sufrió ataques de pánico. De ese período de su vida, la mega estrella mundial descubrió lo que la convierte por estas horas en centro de atención de la Semana de la Moda en París que termina el martes. Tras las entrevistas con los especialistas que la trataron advirtió que la solución estaba en la cama. “He descubierto que, para mí, dormir es el secreto de belleza más subestimado que existe. A veces me despierto y digo: ‘¡Guau! ¡Acabo de quitarme 10 años de encima!’. Eso es lo que una buena noche de sueño puede hacer por ti, y se acumula con el tiempo... ¡Así que ve a dormir lo suficiente!”, recomendó López recordando el mal momento que pasó a finales de los 90, cuando estaba cerca de cumplir 30 años.
Su médico le indicó que no estaba perdiendo la razón, sino que su cuerpo había colapsado por falta de descanso. Le prescribió dormir entre 7 y 9 horas por noche, reducir la cafeína y priorizar el bienestar. Desde entonces, reorganizó sus hábitos de salud. Muchos expertos insisten en la importancia de dormir bien, ya que es durante el sueño cuando el cuerpo descansa y experimenta todo un proceso de recuperación y regeneración.
Mientras dormimos, también nos cuidamos
El descanso se convierte en un tratamiento de belleza que se acerca a las acciones más cotidianas a las que no solo acceden los famosos o las personas con buen poder adquisitivo. Las ideas más sencillas cada día cobran más fuerza. Durante el sueño, el cuerpo entra en un estado de mantenimiento profundo donde activa diferentes procesos de reparación. El cerebro libera la hormona del crecimiento (HGH), la cual estimula la regeneración de tejidos, la reparación de las fibras musculares dañadas durante el día y el fortalecimiento de los huesos.
Se produce la limpieza de toxinas en el cerebro eliminando los desechos metabólicos acumulados mientras estamos despiertos. La memoria y el aprendizaje se consolidan en las fases de sueño REM porque el cerebro procesa, organiza y almacena las experiencias e información del día, descartando lo irrelevante y reforzando las conexiones neuronales importantes.
Dormir además del descanso concreto, genera uno específico y fundamental: el cardiovascular. La frecuencia cardíaca y la presión arterial bajan significativamente durante gran parte de la noche, dándole un alivio continuo al corazón y al sistema circulatorio.
Profesionalizado
Lo que plantea la actriz de origen caribeño, se ha convertido también en un servicio que forma parte de los spas y centros de belleza. Dormir, no es solo descanso, es una acción que repercute directamente en el estado general del cuerpo.
Para que el secreto funcione mejor, dormir implica calidad además de cantidad y eso es lo que se logra con profesionales que cada vez tienen más demanda. En gran medida el éxito se debe a que hay estudios acerca de la influencia de ciertas luces como la roja, o la importancia de crear un ambiente premium, sin ruidos, o incluso, el uso de perfumes y esencias conocidas como bedtime perfumes que tienen la cualidad de relajarnos. Todo eso se puede conseguir en los lugares que ofrecen el dormir como manera de lograr la belleza y prolongar el estado de “Bella durmiente”.