Los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci escucharán a todas las partes, que deberán adelantar si optan por una audiencia oral o por la presentación de escritos. Una vez realizada esa instancia, los integrantes de la Sala II quedarán en condiciones de resolver. La expectativa está puesta en si el fallo se conocerá antes de fin de año o si quedará para 2027.