Resumen para apurados
- La Cámara de Casación revisará el 16 de diciembre las condenas a Sabag Montiel y Uliarte por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner en Recoleta en 2022.
- Sabag Montiel recibió 14 años de prisión y Uliarte más de 8 años tras el ataque armado fallido, mientras que un tercer implicado, Nicolás Carrizo, fue absuelto.
- El tribunal evaluará si incluye el agravante por violencia de género pedido por la fiscalía, definiendo la confirmación o modificación de las penas impuestas.
La Cámara Federal de Casación Penal comenzará a revisar el próximo 16 de diciembre las condenas impuestas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, ocurrido la noche del 1 de septiembre de 2022 frente al edificio donde vivía la entonces vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta.
Los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci escucharán a todas las partes, que deberán adelantar si optan por una audiencia oral o por la presentación de escritos. Una vez realizada esa instancia, los integrantes de la Sala II quedarán en condiciones de resolver. La expectativa está puesta en si el fallo se conocerá antes de fin de año o si quedará para 2027.
Sabag Montiel fue condenado en octubre del año pasado a 10 años de prisión como autor de tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego. Al unificar esa pena con condenas anteriores, el Tribunal Oral Federal N.º 6 le impuso una pena única de 14 años.
Uliarte, en tanto, recibió una condena de ocho años como partícipe necesaria. Su pena única quedó establecida en ocho años y dos meses. Ambos permanecen detenidos.
El tercer acusado, Nicolás Carrizo, fue absuelto por falta de pruebas. Esa decisión quedó firme.
El ataque frente al departamento de Cristina Kirchner
El hecho ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel y Uliarte se acercaron al edificio ubicado en la intersección de Juncal y Uruguay, donde militantes esperaban a la entonces vicepresidenta.
Cuando Cristina Kirchner comenzó a saludar a quienes estaban en el lugar y a firmar libros, Sabag Montiel sacó una pistola Bersa calibre 32 y gatilló. Los militantes lo redujeron, mientras que Uliarte observaba desde una esquina. Ella fue detenida días después.
El planteo por violencia de género
Uno de los puntos centrales que deberá analizar Casación es el cuestionamiento de la fiscalía a la calificación legal del hecho. Durante el juicio, los representantes del Ministerio Público sostuvieron que correspondía aplicar el agravante por violencia de género en su modalidad de violencia política.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta, y la fiscal Gabriela Baigún argumentaron que el ataque se produjo en un contexto de hostigamiento simbólico y mediático dirigido contra la exmandataria por su condición de mujer en la esfera pública.
“La violencia de género que exige el tipo penal se expresa con claridad en este caso a través de una conducta que devela que está dirigida a sostener y reafirmar esas relaciones desiguales de poder”, sostuvo Labozzetta durante el juicio.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N.º 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, rechazó esos agravantes. Esos aspectos de la sentencia serán ahora revisados por la Cámara de Casación.