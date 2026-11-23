Lionel Scaloni hizo podio en el Gran Fondo Siete Lagos y clasificó al Mundial de ciclismo
Tras la última doble fecha con la Selección, el DT completó los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura en menos de tres horas y finalizó tercero en su categoría. La carrera otorgó pasaje al Mundial 2027 en Francia. Lo acompañó Pablo Aimar.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni finalizó tercero en el Gran Fondo Siete Lagos en la Patagonia y clasificó al Mundial de Ciclismo 2027 tras completar la prueba de 110 kilómetros.
- El DT de la Selección corrió junto a Pablo Aimar y marcó un tiempo de 2h51m54s en la categoría de 45 a 49 años, en una carrera que reunió a más de 2.500 ciclistas.
- Al integrar el calendario oficial de la UCI, el podio le aseguró al técnico argentino un cupo para disputar el Campeonato Mundial Máster de 2027 en Alta Saboya, Francia.
Apenas cerrada la actividad del año con la selección argentina, Lionel Scaloni se tomó unos días en el sur para despuntar su pasión por el ciclismo de ruta. En la Patagonia, el técnico de 48 años se subió al podio en la 15ª edición del Gran Fondo Siete Lagos y consiguió la clasificación al Mundial Máster de la disciplina para 2027.
La prueba unió San Martín de los Andes con Villa La Angostura a través de un recorrido de 110 kilómetros sobre la Ruta Nacional 40. Scaloni completó el trazado en 2h51m54s y finalizó en el tercer puesto de la categoría M45-49 (de 45 a 49 años), entre 179 competidores. El ganador fue Juan Carlos Tarifa, escoltado por Claudio Arone.
La novedad de esta edición fue que la carrera formó parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como fecha clasificatoria. Por reglamento, los tres mejores de cada categoría lograron el pase directo para disputar el Campeonato Mundial Gran Fondo UCI 2027, programado del 22 al 24 de agosto de ese año en Alta Saboya, Francia.
Scaloni no corrió solo: al igual que en su participación de 2024, estuvo acompañado por su ayudante de campo Pablo Aimar, quien también completó el trayecto. La competencia congregó a más de 2.500 ciclistas en la cordillera y volvió a mostrar la vigencia física del entrenador campeón del mundo sobre la bicicleta.