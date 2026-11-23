Apenas cerrada la actividad del año con la selección argentina, Lionel Scaloni se tomó unos días en el sur para despuntar su pasión por el ciclismo de ruta. En la Patagonia, el técnico de 48 años se subió al podio en la 15ª edición del Gran Fondo Siete Lagos y consiguió la clasificación al Mundial Máster de la disciplina para 2027.