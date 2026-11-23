Resumen para apurados
- En el Reino Unido, el príncipe William planea retirar títulos reales a su hermano Harry y familiares inactivos para achicar la corona al asumir el trono.
- La reforma busca que los títulos sean distinciones laborales y no privilegios, tras escándalos como el de Andrés y tensiones internas que marginaron a Harry de la realeza.
- La iniciativa profundizaría el quiebre familiar con Harry y modernizaría la institución, buscando el respaldo de una sociedad disconforme con los gastos monárquicos.
El príncipe William estaría preparando una reforma de gran alcance para la monarquía británica que podría dejar a su hermano Harry sin el título de príncipe y sin el tratamiento de Alteza Real. La iniciativa, que también alcanzaría a Meghan Markle y a sus hijos, sumaría un nuevo capítulo a la tensa relación entre los dos hermanos.
La información fue difundida por el diario británico Daily Mail y se apoya en las revelaciones de Tom Sykes, especialista en asuntos de la realeza, quien adelantó detalles de su próximo libro, previsto para febrero. En la publicación describe cómo podría transformarse la Casa Real británica en los próximos años.
El proyecto que estaría diseñando William, esposo de Kate Middleton e hijo del rey Carlos III y de la fallecida princesa Diana, afectaría a los integrantes de la familia real que no desempeñan funciones oficiales. En ese marco, se analiza retirarles el tratamiento de Alteza Real y modificar el alcance de los títulos nobiliarios.
La propuesta llevaría tiempo gestándose. Hace aproximadamente un año, el príncipe de Gales había advertido que no tendría miedo de tomar decisiones difíciles cuando llegara al trono y había anticipado que “el cambio está en marcha”.
Según fuentes citadas en las publicaciones, uno de los objetivos centrales sería que los títulos reales y el tratamiento de Alteza Real funcionen más como “distinciones profesionales” que como privilegios otorgados automáticamente por nacimiento a los integrantes de mayor rango de la familia.
Qué pasaría con Harry y los hijos de William
La eventual reforma podría profundizar la ruptura entre William y Harry. Su hermano, su esposa Meghan y sus hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, podrían perder sus títulos y tratamientos reales.
Pero los cambios no se limitarían a la familia de Harry. También podrían alcanzar a dos de los hijos de William y Kate: la princesa Charlotte, de 11 años, y el príncipe Louis, de ocho. Ambos tendrían la posibilidad de renunciar a sus títulos y al tratamiento de Alteza Real si, una vez adultos, decidieran desarrollar carreras profesionales independientes.
En la práctica, podrían elegir si quieren asumir o no el papel de “reservas” de la Corona. La medida, en cambio, no tendría consecuencias para el príncipe George, cuyo futuro como heredero al trono estaría, según las versiones difundidas, “ya definido”.
El Daily Mail, que sigue habitualmente la actualidad de la familia real, precisó que el Palacio de Kensington no realizó comentarios sobre estas informaciones.
De acuerdo con Tom Sykes, las personas del entorno de William consideran que una reforma de estas características podría conseguir “un enorme respaldo público” en un país cada vez más descontento con los costos y los excesos que percibe en una Casa Real numerosa.
El antecedente del escándalo del príncipe Andrés
Otro de los motivos detrás de la iniciativa sería evitar que se repitan las polémicas que involucraron a Harry y, especialmente, a Andrés Mountbatten-Windsor, tercer hijo de la reina Isabel II. El ex príncipe perdió todos sus títulos tras el escándalo relacionado con sus vínculos con el financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.
El tabloide británico también señaló que William ya estaría criando a sus tres hijos con menos formalidades asociadas a su condición de integrantes de la realeza. Según fuentes citadas por el periódico, ni los asistentes ni el personal de servicio de la familia se dirigirían a ellos como “Su Alteza Real”. En el colegio, tampoco los llamarían príncipe o princesa.
En el caso de George, de 13 años, el colegio Eton lo identifica como George Wales cuando publica sus resultados académicos o las crónicas de los acontecimientos deportivos. Su padre, William, no recibió el mismo tratamiento durante su etapa escolar: entonces, las crónicas deportivas se referían a él como “el príncipe William”.