El tabloide británico también señaló que William ya estaría criando a sus tres hijos con menos formalidades asociadas a su condición de integrantes de la realeza. Según fuentes citadas por el periódico, ni los asistentes ni el personal de servicio de la familia se dirigirían a ellos como “Su Alteza Real”. En el colegio, tampoco los llamarían príncipe o princesa.