En su análisis televisivo, el danés cuestionó tanto las fallas del central entrerriano en la marca como sus actitudes en el campo: "Estoy harto de hablar de él. Honestamente, estoy harto de hablar de él. Es un tipo que critica a los de arriba y a sus compañeros de equipo. Creo que tiene que rendir mucho mejor, realmente lo creo". Y le adjudicó responsabilidad en los goles del equipo de Arne Slot: "Podés repasar, no todos los goles, pero sí un par de ellos. Él está en el medio de la jugada y podría haber hecho algo para complicarle más la definición a Liverpool".