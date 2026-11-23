Duras críticas de Peter Schmeichel a Lisandro Martínez tras la goleada ante Liverpool: "Estoy harto de hablar de él"
El histórico arquero del Manchester United apuntó contra el defensor argentino por su rendimiento y por sus reclamos a sus compañeros tras el 0-4 en Anfield. Además, advirtió que el equipo hoy solo debe pensar en evitar el descenso.
Resumen para apurados
- Peter Schmeichel criticó duramente a Lisandro Martínez tras la derrota 4-0 de Manchester United ante Liverpool en Anfield, al responsabilizarlo por errores y actitudes en la cancha.
- El golpe ocurrió en el debut de Pochettino, con el club 19° en la Premier League. Exfiguras como Rooney y Ferdinand también habían cuestionado con dureza al defensor argentino.
- El equipo enfrentará a Sporting Lisboa en Champions y a Brentford en la liga, obligado a sumar para evitar el descenso y calmar la profunda crisis institucional y deportiva.
El 4 a 0 sufrido por el Manchester United ante Liverpool en el debut de Mauricio Pochettino desató fuertes cuestionamientos entre los históricos del club. Uno de los más duros fue Peter Schmeichel: el exarquero del ciclo de Alex Ferguson cargó contra Lisandro Martínez y lo señaló como uno de los responsables del flojo nivel defensivo en Anfield.
En su análisis televisivo, el danés cuestionó tanto las fallas del central entrerriano en la marca como sus actitudes en el campo: "Estoy harto de hablar de él. Honestamente, estoy harto de hablar de él. Es un tipo que critica a los de arriba y a sus compañeros de equipo. Creo que tiene que rendir mucho mejor, realmente lo creo". Y le adjudicó responsabilidad en los goles del equipo de Arne Slot: "Podés repasar, no todos los goles, pero sí un par de ellos. Él está en el medio de la jugada y podría haber hecho algo para complicarle más la definición a Liverpool".
Más allá de apuntar contra Martínez, Schmeichel fue terminante sobre el momento del club, que marcha 19° en la Premier League con apenas ocho puntos en 11 fechas: "Este equipo parece un equipo que podría descender. Así que ahora el objetivo debería ser evitar el descenso. Si siguen así durante tanto tiempo, van a tener problemas graves. Nunca van a armar un equipo campeón con estos jugadores".
Las declaraciones del danés se suman a las críticas recientes de otros exreferentes del club como Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Nicky Butt, quienes ya venían cuestionando el nivel del defensor de la Selección en los últimos partidos.
Golpeado por la derrota y con poco margen de maniobra, el United de Pochettino tendrá dos paradas difíciles esta semana: este miércoles visitará a Sporting de Lisboa por la Champions League —donde suma seis unidades en cuatro fechas— y el sábado recibirá a Brentford en Old Trafford con la urgencia de ganar para salir de la zona de descenso.