Más allá del mal momento de Atlético Mineiro, que acumula siete partidos sin ganar (su último festejo fue el 1-0 ante Coritiba hace más de un mes), Fred confía en dar el golpe: "Tenemos una final muy importante entre dos grandes clubes de los países más grandes de Sudamérica. Tenemos un gran equipo, cada uno tiene su estrategia y estamos trabajando mucho para que prevalezca la nuestra". Ya recuperado de una lesión muscular que lo dejó afuera durante un mes, el volante quedó a disposición de Domínguez para pararse como volante tapón o soltarse unos metros más adelante este sábado desde las 19.30 en el Metropolitano de Barranquilla.