Un jugador de Mineiro elogió a Paredes, comparó sus carreras y avisó: "Será clave anularlo"
A horas de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Fred, volante de Atlético Mineiro destacó la jerarquía del capitán de Boca y recordó sus enfrentamientos en Europa. El plan de Eduardo Domínguez para contenerlo y la confianza del equipo brasileño para cortar la mala racha.
Resumen para apurados
- Fred, volante de Atlético Mineiro, afirmó en Barranquilla que anular a Leandro Paredes será clave para vencer a Boca este sábado en la final de la Copa Sudamericana.
- Ambos futbolistas ya se enfrentaron en Europa y selecciones. Fred reaparece tras una lesión en un Mineiro que acumula siete partidos sin ganar bajo el mando de Eduardo Domínguez.
- El duelo individual en el mediocampo definirá la final continental, donde el conjunto brasileño buscará cortar su racha negativa y alzarse con el título sudamericano.
La previa de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla sumó la palabra de uno de los referentes del equipo brasileño. Fred, mediocampista de Atlético Mineiro con pasado en Manchester United y la selección de Brasil, habló del choque de este sábado ante Boca y puso la atención en Leandro Paredes, al que marcó como el rival a controlar para inclinar la balanza.
A sus 33 años, el volante comparó la trayectoria de ambos y el regreso al club de origen: "Es un buen jugador, tiene una historia parecida a la mía. Hizo una carrera muy buena en Europa y volvió a su club. A mí me pasó lo mismo, ahora estoy en el club de mi corazón". En el historial ya registran cuatro cruces oficiales —dos por Champions League entre Manchester United y PSG, y dos por Eliminatorias—, por lo que Fred conoce bien al volante "xeneize": "Es un gran jugador, la gente conoce sus cualidades. Nos respetamos mucho, tanto personal como deportivamente".
El mediocampista también se refirió al planteo de Eduardo Domínguez para la final: "Va a ser un gran juego, un gran duelo. Estamos preparados para hacer un gran partido y será clave anular a Paredes. Esperamos hacer un juego mejor que él; va a ser un duelo muy bueno contra él, aunque ahora esté jugando un poco más arriba. Así lo veo".
Más allá del mal momento de Atlético Mineiro, que acumula siete partidos sin ganar (su último festejo fue el 1-0 ante Coritiba hace más de un mes), Fred confía en dar el golpe: "Tenemos una final muy importante entre dos grandes clubes de los países más grandes de Sudamérica. Tenemos un gran equipo, cada uno tiene su estrategia y estamos trabajando mucho para que prevalezca la nuestra". Ya recuperado de una lesión muscular que lo dejó afuera durante un mes, el volante quedó a disposición de Domínguez para pararse como volante tapón o soltarse unos metros más adelante este sábado desde las 19.30 en el Metropolitano de Barranquilla.