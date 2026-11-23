Tensión en Atlético Mineiro: la barra amenazó al plantel tras perder la final con Boca
A través de un video en redes sociales, la facción "Galoucura" apuntó contra los jugadores por la falta de actitud en Barranquilla y avisó que irá al centro de entrenamiento a exigir explicaciones. Es la quinta final consecutiva que pierde el "Galo" en dos años.
Resumen para apurados
- La barra de Atlético Mineiro amenazó al plantel en Belo Horizonte tras perder 2-0 la final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors por supuesta falta de actitud.
- La caída en Colombia profundizó una crisis deportiva: es la quinta final consecutiva que el club brasileño pierde en dos años, desatando la furia de sus hinchas.
- Los hinchas advirtieron que irán al centro de entrenamiento a exigir explicaciones, lo que anticipa un clima de máxima tensión para el ciclo de Eduardo Domínguez.
La derrota 2 a 0 frente a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana profundizó la crisis en Atlético Mineiro. Apenas regresó la delegación a Belo Horizonte, la barra brava del club —la facción "Galoucura"— publicó un video con fuertes advertencias e ironías contra los jugadores, a los que acusó de falta de actitud, y avisó que irá a buscarlos a la Ciudad Deportiva para exigir explicaciones cara a cara.
En la grabación, uno de los referentes de la hinchada cuestionó el operativo de seguridad montado para proteger al plantel en el aeropuerto y cargó contra los dirigidos por Eduardo Domínguez: "Vinimos a recibir al excelente fútbol que tienen, puro jugador con garra... ¡hasta se desmayaron cinco o seis de puro cansancio, de tanto correr! Estos tipos incompetentes, sin compromiso, no van a tener paz. Jugaron como Cenicientas; nos vamos a organizar y vamos a entrar a ese centro de entrenamiento para que den la cara, dentro de la legalidad, pero nos van a tener que dar explicaciones".
La bronca de los hinchas se explica por el golpe en Barranquilla pero sobre todo por la seguidilla de frustraciones: es la quinta final consecutiva que pierde el "Galo" en dos años. A fines de 2024 cayó ante Flamengo por la Copa do Brasil y frente a Botafogo en la Copa Libertadores; en 2025 perdió por penales ante Lanús en la definición de la Sudamericana en Asunción; y en el arranque de 2026 cayó 1-0 ante su clásico rival, Cruzeiro, en el cierre del torneo estadual. En las redes sociales, los simpatizantes de Cruzeiro se burlaron de la racha con un video musicalizado con una canción infantil, enumerando una por una las cinco caídas.
El clima ya venía espeso desde antes de viajar a Colombia. Durante el embarque en el aeropuerto de Confins, integrantes de la misma barra habían encarado al arquero y capitán Everson con un aviso terminante: "El Galo perdió cuatro finales a las que llegó. No podemos perder una quinta". El 0-2 en el Metropolitano y los fallos individuales terminaron de quebrar la paciencia.
Tras el partido, Eduardo Domínguez no puso excusas y asumió la responsabilidad en conferencia de prensa: admitió que el equipo jugó atado por los nervios, repasó errores determinantes —la pelota que se le escapó a Everson y la mala salida de Natanael que facilitó el segundo gol de Boca— y les pidió disculpas a los hinchas. En lo personal, el DT argentino sumó otro tropiezo en el certamen: al igual que en 2015 al frente de Huracán ante Independiente Santa Fe en Bogotá, volvió a quedarse en las puertas del título de la Sudamericana en suelo colombiano.