La bronca de los hinchas se explica por el golpe en Barranquilla pero sobre todo por la seguidilla de frustraciones: es la quinta final consecutiva que pierde el "Galo" en dos años. A fines de 2024 cayó ante Flamengo por la Copa do Brasil y frente a Botafogo en la Copa Libertadores; en 2025 perdió por penales ante Lanús en la definición de la Sudamericana en Asunción; y en el arranque de 2026 cayó 1-0 ante su clásico rival, Cruzeiro, en el cierre del torneo estadual. En las redes sociales, los simpatizantes de Cruzeiro se burlaron de la racha con un video musicalizado con una canción infantil, enumerando una por una las cinco caídas.