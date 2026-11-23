La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 dejó imágenes de todo tipo. Después de la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, los hinchas del “Xeneize” desataron los festejos por un nuevo título internacional. Sin embargo, una de las celebraciones más insólitas tuvo como protagonista al cheque simbólico que la Conmebol le entregó al conjunto brasileño por el subcampeonato.