El festejo de los hinchas de Boca con el cheque que Atlético Mineiro olvidó tras la final de la Sudamericana
Un grupo de simpatizantes del “Xeneize” celebró el título en la pileta de un hotel de Barranquilla con el reconocimiento que la Conmebol le entregó al equipo brasileño por el subcampeonato. La historia se volvió viral y recordó un episodio similar ocurrido en 2025.
Resumen para apurados
- Hinchas de Boca festejaron en Barranquilla tras ganar la Copa Sudamericana 2026 exhibiendo el cheque simbólico que Atlético Mineiro olvidó luego de perder la final.
- El cartel de 2,5 millones de dólares fue abandonado en el estadio y llevado al hotel. El club brasileño ya había dejado olvidado el mismo premio tras caer ante Lanús en 2025.
- El triunfo cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales para Boca, que además se aseguró 13 millones de dólares y el pase a la Copa Libertadores 2027.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 dejó imágenes de todo tipo. Después de la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, los hinchas del “Xeneize” desataron los festejos por un nuevo título internacional. Sin embargo, una de las celebraciones más insólitas tuvo como protagonista al cheque simbólico que la Conmebol le entregó al conjunto brasileño por el subcampeonato.
La escena ocurrió en la pileta de un hotel de la ciudad colombiana y rápidamente se viralizó en las redes sociales. El periodista y relator "Lucho" Cofano, reconocido hincha de Boca, compartió imágenes en las que aparecía dentro del agua, luciendo un piluso azul y amarillo y cantando canciones de cancha junto a otros simpatizantes.
El detalle que llamó la atención fue el enorme cartel que sostenían durante los festejos. Se trataba del reconocimiento oficial destinado a Atlético Mineiro, que llevaba impreso el escudo del club brasileño, la inscripción “Vice-Campeão” y una cifra de 2,5 millones de dólares.
Lucho Cofano se choreÃ³ el cheque del AtlÃ©tico Mineiro. Si, INCREÃBLE PERO REAL ð¤£ð¸ https://t.co/cDPqtt6iDf— RincÃ³n Bostero (@RinconDeBoca) November 22, 2026
¿Cómo llegó el cheque de Atlético Mineiro a los hinchas de Boca?
La historia comenzó después de la ceremonia de premiación en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El reconocimiento había sido entregado a Pedro Daniel, CEO de Atlético Mineiro, como parte del protocolo organizado por la Conmebol.
Sin embargo, el dirigente dejó el cartel en el estadio. Posteriormente, un periodista argentino que había cubierto la final lo recogió y terminó trasladándolo hasta el hotel donde se encontraban los hinchas de Boca.
Así, el cheque simbólico del subcampeón terminó convertido en un inesperado souvenir de los festejos del campeón. Cabe aclarar que los 2,5 millones de dólares impresos en el reconocimiento no corresponden a un cheque bancario, ya que el premio económico se abona mediante transferencia.
La particularidad es que Atlético Mineiro ya había protagonizado una situación prácticamente idéntica. Según informó el medio brasileño Rede 98, en 2025, después de perder la final de la Sudamericana frente a Lanús, también dejó olvidado el reconocimiento del subcampeonato.
En aquella oportunidad, el cartel fue recuperado por simpatizantes del “Granate” y terminó enmarcado y exhibido en la sede de una agrupación de hinchas.
Boca celebró un título internacional después de 18 años
Más allá del episodio viral, la consagración representó un logro importante para Boca. El conjunto argentino volvió a conquistar un título internacional después de 18 años, desde la Recopa Sudamericana 2008, y levantó la Copa Sudamericana por primera vez desde 2005. Además, recibió un premio de 10 millones de dólares por el título, junto con otros tres millones por asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Los festejos tampoco terminaron en Colombia. Con el regreso del plantel a Buenos Aires, miles de simpatizantes se acercaron para acompañar al micro de la delegación durante su recorrido desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta Boca Predio.
Entre las celebraciones por el título, el cheque olvidado por Atlético Mineiro dejó una de las postales más curiosas de la final. Por segundo año consecutivo, el reconocimiento del subcampeón brasileño terminó en manos de hinchas argentinos.