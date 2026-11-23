Escándalo en el Mundial de Talla Baja: batalla campal y piñas tras el empate entre Colombia y Marruecos
El 1 a 1 en la última jugada del partido terminó en una pelea generalizada entre jugadores de ambos seleccionados y obligó a la policía a meterse a la cancha. Por su parte, la selección argentina goleó a Jordania e Irak, y este martes definirá su grupo ante Brasil.
Resumen para apurados
- Jugadores de Colombia y Marruecos protagonizaron una batalla campal tras empatar 1-1 en Rabat por el Mundial de Talla Baja, debido a festejos provocadores en la última jugada.
- La policía debió ingresar a la cancha para frenar las agresiones físicas. Pese al escándalo, ambos seleccionados quedaron cerca de clasificar a cuartos de final del certamen.
- El certamen sigue hacia cuartos, mientras que Argentina, defensora de la corona, disputará el liderazgo de su grupo ante Brasil rumbo a la final del 30 de noviembre.
El Mundial de Talla Baja que se disputa en Rabat, Marruecos, tuvo un cierre con graves incidentes. Tras el pitazo final del partido entre el seleccionado local y Colombia por la fase de grupos, futbolistas de ambos equipos terminaron a las piñas en la mitad de la cancha. El empate 1 a 1, sellado tras un tiro libre favorable a los marroquíes en la última jugada, desató los festejos provocadores de los colombianos de cara a sus rivales, lo que derivó en empujones, insultos y un cruce directo con golpes de puño y patadas entre las delegaciones.
SE PUDRIÓ TODO en el partido entre Marruecos 🇲🇦 y Colombia 🇨🇴, por el Mundial de Talla Baja. Tuvo que intervenir la policía. https://t.co/mxnogBrcN8— En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 23, 2026
Pese al intento de los cuerpos técnicos y los árbitros por calmar los ánimos y separar, la policía tuvo que ingresar al campo de juego para frenar las agresiones y dispersar a los jugadores. La pelea se extendió durante varios minutos hasta que se restableció el orden, y las imágenes de los incidentes se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Con este resultado, tanto Marruecos como Colombia quedaron bien posicionados para avanzar a los cuartos de final en un grupo que completan Estados Unidos y Guatemala.
Por el otro lado del cuadro, la selección argentina arrancó con paso firme la defensa del título mundial obtenido en 2023. El equipo dirigido por Mariano Rojas goleó 5 a 0 a Jordania en el debut y luego venció 3 a 1 a Irak con un triplete de Martín Antúnez, asegurándose el pasaje a cuartos de final antes de disputar este martes desde las 15 el clásico frente a Brasil, mano a mano por el primer puesto de la zona.
La presencia argentina en el torneo fue posible gracias a un aporte solidario clave para financiar los pasajes y el alojamiento: el plantel contó con una donación económica del defensor Marcos Senesi y el apoyo en la difusión del periodista Gastón Edul para reunir los fondos necesarios. Con la clasificación en el bolsillo, la Selección buscará revalidar sus títulos recientes —la Copa América 2022, la Eurocopa 2022 y el Mundial 2023— en el tramo decisivo del certamen, que se definirá el próximo 30 de noviembre.