El Mundial de Talla Baja que se disputa en Rabat, Marruecos, tuvo un cierre con graves incidentes. Tras el pitazo final del partido entre el seleccionado local y Colombia por la fase de grupos, futbolistas de ambos equipos terminaron a las piñas en la mitad de la cancha. El empate 1 a 1, sellado tras un tiro libre favorable a los marroquíes en la última jugada, desató los festejos provocadores de los colombianos de cara a sus rivales, lo que derivó en empujones, insultos y un cruce directo con golpes de puño y patadas entre las delegaciones.