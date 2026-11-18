No es la primera vez que el zaguero de Concordia sorprende fuera de la cancha. Durante el Mundial 2026 les regaló un televisor de 55 pulgadas a los empleados de una empresa de mensajería de su ciudad natal, que habían lanzado una campaña en redes para poder ver los partidos de la Selección mientras trabajaban. "Espero que les haya gustado el regalo que les envié. Ahora que el jefe se pague el asado", bromeó entonces.