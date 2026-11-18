Resumen para apurados
- Marcos Senesi donó dinero para que la selección argentina de fútbol de talla baja viaje a Marruecos a defender su título en el Mundial tras cubrir los gastos del traslado.
- El aporte completó el financiamiento del equipo Pulga y Pelusa, que llega como tricampeón tras ganar la Copa América 2022, la Eurocopa 2022 y el Mundial de Buenos Aires 2023.
- La ayuda asegura la presencia albiceleste en el torneo y potencia la visibilidad internacional de la inclusión y la integración de las personas de talla baja en el deporte.
La selección argentina de fútbol de talla baja podrá viajar al Mundial de Marruecos gracias a una donación de Marcos Senesi. El defensor de Tottenham, que integró el plantel subcampeón de la Copa del Mundo 2026, hizo un aporte económico clave para que el equipo, conocido como "Pulga y Pelusa", pueda defender el título conseguido en 2023.
El gesto permitió completar el financiamiento necesario para el traslado al continente africano. Entre quienes ayudaron a difundir el caso estuvo el periodista Gastón Edul, cuyo rol también fue reconocido por los jugadores.
El plantel le dedicó un video de agradecimiento en las redes sociales. "Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración. Es un orgullo enorme que un jugador de la Selección haya colaborado con nosotros", expresaron.
Un equipo acostumbrado a ganar
El seleccionado llega al torneo con tres títulos internacionales consecutivos. En mayo de 2022 se consagró campeón de la Copa América en Lima, tras golear 5-0 a Paraguay en la final; en octubre de ese año ganó la Eurocopa de talla baja en Murcia, de manera invicta, y en 2023 conquistó el Mundial en Buenos Aires.
Desde el grupo aclararon que el objetivo excede lo deportivo. "Los vamos a representar de la mejor manera, vamos a buscar traer esa copa a Argentina de nuevo. Pero no nos vamos a olvidar nunca que esto también es un deporte, del amateurismo y del objetivo principal de esta institución, que es luchar por la paz en el mundo de las personas de talla baja", remarcaron.
No es la primera vez que el zaguero de Concordia sorprende fuera de la cancha. Durante el Mundial 2026 les regaló un televisor de 55 pulgadas a los empleados de una empresa de mensajería de su ciudad natal, que habían lanzado una campaña en redes para poder ver los partidos de la Selección mientras trabajaban. "Espero que les haya gustado el regalo que les envié. Ahora que el jefe se pague el asado", bromeó entonces.