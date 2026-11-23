Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este martes en Tucumán una jornada fresca e inestable, con lluvias y una máxima de 23 °C debido a la presencia de nubosidad.
- Se esperan chaparrones matutinos y tormentas aisladas hacia la tarde y noche, con vientos moderados de hasta 22 km/h y una temperatura mínima de 19 °C.
- La inestabilidad persistirá el miércoles, pero el tiempo mejorará desde el jueves, con un progresivo ascenso térmico que alcanzará los 30 °C el fin de semana.
El tiempo continuará inestable en Tucumán este martes 24 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá abundante nubosidad y posibilidades de precipitaciones en distintos momentos del día.
De acuerdo con el reporte oficial, la temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima llegará a los 23 °C. Se espera un ambiente fresco, con registros térmicos moderados y cielo mayormente cubierto.
Cómo estará el tiempo durante el martes en Tucumán
Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 21 °C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%.
Por la mañana se esperan chaparrones, con una temperatura aproximada de 20 °C. La probabilidad de lluvias se ubicará entre el 10% y el 40%.
En horas de la tarde podrían registrarse tormentas aisladas. Para ese período se prevé una temperatura de 23 °C y posibilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.
Hacia la noche continuará la inestabilidad, con pronóstico de tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 19 °C. La probabilidad de lluvias se mantendrá en el mismo rango.
En cuanto al viento, soplará a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con cambios en su dirección a lo largo de la jornada.
Qué pasará con la temperatura en los próximos días
El pronóstico extendido del SMN anticipa que las condiciones de inestabilidad continuarán durante el miércoles 25 de noviembre, cuando también se esperan tormentas aisladas. La temperatura se ubicará entre los 18 °C y los 22 °C.
Para el jueves 26 se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado y una máxima de 25 °C.
El viernes, en tanto, podría registrarse un nuevo ascenso de la temperatura, con valores de hasta 28 °C. El fin de semana comenzaría con máximas cercanas a los 30 °C.