Resumen para apurados
- Fuerza Republicana presentó en Tucumán un proyecto de ley para suspender ejecuciones judiciales y embargos a pequeñas empresas hasta fines de 2027.
- La propuesta se inspira en normativas implementadas a nivel nacional, aunque aclara de forma taxativa que no contempla la condonación de las deudas vigentes.
- De aprobarse en la Legislatura, la medida brindará un prolongado alivio financiero y resguardo judicial a las pymes locales ante la crisis económica actual.
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