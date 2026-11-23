La alegría por la conquista de la Copa Sudamericana todavía está presente, pero Boca ya debe cambiar el foco y pensar en el Clausura. Después de cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena regresó a los entrenamientos con la mira puesta en el partido del miércoles, a las 21, frente a Independiente Rivadavia, por los octavos de final.