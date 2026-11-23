Resumen para apurados
- Boca Juniors evalúa rotar a cuatro titulares este miércoles ante Independiente Rivadavia por el Clausura, debido al desgaste físico tras ganar la Copa Sudamericana.
- La exigente final ante Atlético Mineiro en Barranquilla dejó al límite a jugadores clave como Leandro Paredes, quien sufrió un cuadro de deshidratación y descompensación.
- El cuerpo técnico busca balancear el equipo para avanzar en los playoffs del torneo local y llegar en óptimas condiciones a la final de la Copa Argentina del 2 de diciembre.
La alegría por la conquista de la Copa Sudamericana todavía está presente, pero Boca ya debe cambiar el foco y pensar en el Clausura. Después de cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena regresó a los entrenamientos con la mira puesta en el partido del miércoles, a las 21, frente a Independiente Rivadavia, por los octavos de final.
El principal desafío del cuerpo técnico será administrar las cargas físicas de un plantel que viene de afrontar una seguidilla de partidos decisivos. La final contra Atlético Mineiro, disputada en Barranquilla bajo condiciones extremas de calor y humedad, dejó a varios futbolistas al límite. Por eso, al menos cuatro habituales titulares podrían comenzar el encuentro en el banco de suplentes.
Aunque la intención del entrenador es mantener la competitividad y seguir peleando por todos los títulos, tampoco quiere arriesgar a jugadores que no estén en óptimas condiciones. “Va a haber un mix seguramente. Tengo que ver cómo terminaron los jugadores”, anticipó el “Vasco” después de la consagración.
Los cuatro titulares que podrían descansar
La principal incógnita pasa por Leandro Paredes. El capitán sufrió un golpe de calor y un cuadro de deshidratación durante la final contra Atlético Mineiro, que lo obligaron a pedir el cambio en el segundo tiempo. Posteriormente, se descompensó mientras brindaba una entrevista y debió ser trasladado a una clínica para realizarse estudios médicos.
Los resultados fueron favorables y el mediocampista ya se encuentra recuperado. Sin embargo, debido a la exigencia física que atravesó, Arruabarrena podría preservarlo y utilizarlo únicamente en caso de necesidad.
Otro de los futbolistas que será evaluado es Lautaro Blanco. El lateral izquierdo había llegado con molestias a la final de la Sudamericana, pero jugó por la importancia del encuentro. Su acumulación de minutos y los antecedentes físicos recientes lo convierten en uno de los principales candidatos a descansar frente al conjunto mendocino.
Una situación similar atraviesa Santiago Ascacíbar, otro de los jugadores fundamentales para el funcionamiento del equipo. El “Ruso” también llegó exigido desde lo físico al compromiso en Colombia y completó un esfuerzo importante en la consagración. Si bien no está descartado, el entrenador analizará su evolución antes de decidir si vuelve a incluirlo desde el arranque.
El cuarto nombre es Lautaro Di Lollo. El defensor central acumula una importante cantidad de minutos producto de la seguidilla de encuentros y podría salir del once inicial para evitar una sobrecarga muscular.
Por el momento, ninguno de los cuatro está confirmado como baja. Las decisiones dependerán de las evaluaciones físicas que realice el cuerpo técnico durante las prácticas previas al partido.
Un calendario que no da respiro
El encuentro frente a Independiente Rivadavia se disputará apenas cuatro días después de la final continental. Boca tendrá la ventaja de jugar en La Bombonera, pero enfrente estará un rival que también busca avanzar en la definición del campeonato.
Además, el “Xeneize” tiene por delante la final de la Copa Argentina frente a Platense, programada para el 2 de diciembre, y la posibilidad de seguir avanzando en los playoffs del Clausura.
En ese escenario, Arruabarrena deberá encontrar un equilibrio entre sostener la base del equipo campeón y darles descanso a quienes acumulan mayor desgaste. La intención es clara: aprovechar el impulso anímico de la conquista internacional sin comprometer físicamente a los jugadores que serán fundamentales en la recta final de la temporada.