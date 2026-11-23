Deyverson sorprendió al abrirle la puerta a River pese a su fanatismo por Boca: “Voy a dar la vida”
El delantero brasileño, recordado por sus provocaciones al equipo de Núñez durante la Copa Libertadores 2024, aseguró que estaría dispuesto a vestir la camiseta del “Millonario”. Su contrato con Liga de Quito finaliza en diciembre.
Resumen para apurados
- El delantero Deyverson afirmó recientemente en Ecuador que aceptaría jugar en River si lo llaman, priorizando su profesionalismo por sobre cualquier simpatía.
- El brasileño fue verdugo del club de Núñez en la Copa Libertadores 2024 con Mineiro y siempre expresó públicamente su fanatismo y deseo de vestir la camiseta de Boca.
- Pese a no existir una oferta formal, sus dichos generan repercusión y abren una puerta impensada para el mercado de pases del fútbol sudamericano.
El fútbol argentino podría sumar un capítulo inesperado a una de sus rivalidades más particulares. Deyverson, el delantero brasileño de 35 años que se convirtió en uno de los grandes verdugos de River durante la Copa Libertadores 2024, sorprendió al reconocer que estaría dispuesto a jugar en el club de Núñez, pese a sus reiteradas muestras de simpatía por Boca Juniors.
El atacante, que actualmente juega en Liga de Quito y tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, habló sobre su futuro durante una entrevista con el medio ecuatoriano Ecuagol. Ante la posibilidad de recibir una propuesta de River, dejó de lado cualquier rivalidad y aseguró que priorizaría su profesionalismo.
“Soy una mercadería, yo soy un futbolista. No puedo escupir para arriba, porque si no cae en mi cara. Yo tengo que ser profesional a todo punto. Y si River me llama, yo voy a jugar y voy a dar la vida. Porque yo soy así, soy profesional y somos futbolistas”, expresó.
Sus declaraciones llamaron la atención por los antecedentes que mantiene con el conjunto argentino. Sin embargo, no existe una oferta confirmada de River, por lo que sus palabras representan únicamente una manifestación de interés ante una eventual propuesta.
Las provocaciones de Deyverson a River en la Copa Libertadores
El brasileño dejó una huella particular en los hinchas de River durante las semifinales de la Copa Libertadores 2024. Con la camiseta de Atlético Mineiro, convirtió dos goles en el encuentro de ida y fue una de las principales figuras de la eliminación del equipo argentino.
Pero su protagonismo no se limitó a lo futbolístico. Durante aquella serie realizó diferentes provocaciones que generaron malestar entre los jugadores y simpatizantes del “Millonario”.
En la revancha disputada en el Monumental, incluso ingresó al estadio vistiendo una camiseta de Boca Juniors. Posteriormente, cuando fue reemplazado, se retiró del campo realizando el gesto de colocarse tapones en los oídos frente a la platea local.
Su simpatía por Boca y el sueño de jugar en La Bombonera
Las recientes declaraciones también contrastan con el cariño que Deyverson manifestó públicamente por Boca en diferentes oportunidades.
En una entrevista concedida a Olé durante 2023, el delantero había reconocido su ilusión de vestir la camiseta azul y oro. “Tengo mucho cariño por La Bombonera por Maradona, Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme. Para mí sería una ilusión jugar en Boca con Felipe Melo. Si gano una Libertadores con Boca sería una locura. Si un día escucho a La Bombonera gritar mi nombre, lloraría”, aseguró.
Su vínculo con los hinchas del “Xeneize” también quedó reflejado cuando recibió una camiseta de Edinson Cavani y agradeció públicamente el gesto.
Ahora, con su futuro contractual próximo a definirse, Deyverson dejó abierta una posibilidad que hasta hace poco parecía impensada. El brasileño que celebró sus goles contra River y manifestó su deseo de jugar en Boca aseguró que no rechazaría una oportunidad de vestir la camiseta del “Millonario”.