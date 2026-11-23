El fútbol argentino podría sumar un capítulo inesperado a una de sus rivalidades más particulares. Deyverson, el delantero brasileño de 35 años que se convirtió en uno de los grandes verdugos de River durante la Copa Libertadores 2024, sorprendió al reconocer que estaría dispuesto a jugar en el club de Núñez, pese a sus reiteradas muestras de simpatía por Boca Juniors.