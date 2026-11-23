Resumen para apurados
- Pierre Gasly y Franco Colapinto finalizaron quinto y sexto en el GP de Las Vegas de F1, logrando la mejor cosecha del año para Alpine con 18 puntos gracias a su sólido ritmo.
- Ambos largaron octavo y noveno y avanzaron tres puestos tras seis fechas con apenas un punto sumado, destacándose Colapinto al superar en una maniobra a Norris y Piastri.
- El resultado consolidó a Alpine en el sexto lugar de constructores con 87 puntos y ratificó la paridad y competitividad interna entre el argentino y el francés para el torneo.
El Gran Premio de Las Vegas dejó una de las comparaciones más interesantes de la temporada dentro de Alpine. Pierre Gasly y Franco Colapinto protagonizaron la mejor actuación colectiva de la escudería francesa en 2026, aunque sus rendimientos individuales mostraron diferencias que fueron más allá de las posiciones finales. El francés terminó quinto y el argentino sexto, pero ambos exhibieron un ritmo competitivo que permitió al equipo sumar 18 puntos en una sola carrera.
La primera similitud apareció desde la clasificación. Gasly largó octavo y Colapinto noveno, separados por apenas una posición. Durante la competencia, ambos consiguieron avanzar tres lugares, lo que reflejó un rendimiento prácticamente equivalente en términos de progresión.
Sin embargo, el francés consiguió imponerse en el resultado final. Terminó a 2s927 del ganador, Max Verstappen, mientras que el argentino cruzó la meta a 7s955. Es decir, Gasly aventajó a Colapinto por 5s028, una diferencia relativamente pequeña después de toda la distancia recorrida.
La comparación de los tiempos y las maniobras
Uno de los indicadores más interesantes apareció en las vueltas rápidas. Gasly registró un tiempo de 1m36s057 en el giro 49, el tercer mejor registro de toda la carrera. Colapinto, por su parte, marcó 1m36s207 en la vuelta 44 y consiguió el quinto mejor tiempo.
La diferencia entre ambos fue de apenas 150 milésimas, un margen que refleja la cercanía de sus mejores registros individuales. Incluso, el argentino consiguió superar los mejores tiempos de vuelta de pilotos como Verstappen, Kimi Antonelli y Oscar Piastri.
En cuanto a las maniobras, los dos pilotos acumularon 17 adelantamientos combinados. Colapinto protagonizó una de las acciones más destacadas en la vuelta 12, cuando superó simultáneamente a Lando Norris y Oscar Piastri en la frenada de la curva 17.
Otro aspecto que marcó la diferencia fue la cercanía con el podio. Gasly terminó a apenas 1s398 de Piastri, que ocupó el tercer puesto, y a 353 milésimas de Kimi Antonelli, que finalizó cuarto. Colapinto, en cambio, quedó a 6s426 del australiano.
Cómo quedó el duelo entre Gasly y Colapinto en el campeonato
La comparación también se trasladó al Campeonato de Pilotos. Gasly alcanzó los 52 puntos y se ubicó décimo, mientras que Colapinto llegó a 35 unidades y quedó duodécimo. La diferencia entre los compañeros de equipo es de 17 puntos.
En términos de cosecha individual, el francés sumó 10 unidades en Las Vegas y el argentino consiguió ocho. Para Colapinto, esa cifra representó casi el 23% de todos los puntos obtenidos durante la temporada, además de permitirle igualar su mejor resultado histórico en la Fórmula 1.
Más allá de quién terminó adelante, Las Vegas dejó una conclusión importante para Alpine: ambos pilotos fueron competitivos durante el mismo fin de semana. La escudería sumó 18 unidades, pasó de 69 a 87 puntos en el Campeonato de Constructores y se posicionó sexta, a 27 unidades de Racing Bulls.
Después de haber conseguido apenas un punto en las seis fechas anteriores, el equipo encontró una respuesta contundente. Gasly ganó el duelo en la clasificación final, pero Colapinto demostró que también puede sostener un ritmo cercano al de su compañero, una señal alentadora para el futuro de la escudería francesa.