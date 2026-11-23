El Gran Premio de Las Vegas dejó una de las comparaciones más interesantes de la temporada dentro de Alpine. Pierre Gasly y Franco Colapinto protagonizaron la mejor actuación colectiva de la escudería francesa en 2026, aunque sus rendimientos individuales mostraron diferencias que fueron más allá de las posiciones finales. El francés terminó quinto y el argentino sexto, pero ambos exhibieron un ritmo competitivo que permitió al equipo sumar 18 puntos en una sola carrera.