Resumen para apurados
- La FIA planea limitar en 2030 a dos escuderías por motorista en la F1, medida que obligaría a Alpine a buscar nuevo proveedor técnico.
- Mercedes abastece hoy a cuatro equipos tras el cese de motores Renault, por lo que Alpine compite con McLaren y Williams para conservar su suministro.
- La reforma técnica hacia motores V8 sostenibles en 2030 forzará a la escudería de Franco Colapinto a negociar con opciones como Audi, Honda o General Motors.
El futuro del actual equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría sumar un nuevo interrogante de cara a 2030. Una modificación del reglamento que impulsan la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los fabricantes de motores podría afectar directamente a Alpine, la escudería en la que compite el piloto argentino, y obligarla a buscar un nuevo proveedor de unidades de potencia.
La propuesta establece un límite de dos equipos por fabricante, incluida su propia estructura oficial. De avanzar la iniciativa, Mercedes tendría que reducir su actual cartera de clientes, ya que hoy abastece a cuatro escuderías: su propio equipo, McLaren, Williams y Alpine.
La información fue publicada por Motorsport.com durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas. Aunque existe un principio de acuerdo entre los seis fabricantes involucrados, la iniciativa todavía necesita la aprobación del Consejo Mundial del Automovilismo de la FIA, prevista para diciembre en Shanghai.
Qué puede pasar con Alpine y los motores Mercedes
La situación representa un desafío para Alpine, que comenzó a utilizar motores Mercedes esta temporada después de que Renault decidiera poner fin a la fabricación de sus propias unidades de potencia. El cambio formó parte de una reestructuración orientada a reducir costos y mejorar el rendimiento deportivo de la escudería francesa.
Sin embargo, el nuevo escenario podría obligar al equipo a revisar su planificación técnica y negociar un acuerdo con otro fabricante para 2030. Por ahora, no existe una definición sobre la continuidad del vínculo con Mercedes ni sobre qué alternativa podría elegir Alpine.
En la disputa por conservar los motores alemanes también aparecen McLaren y Williams. El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, manifestó públicamente su intención de continuar con Mercedes y destacó los resultados deportivos que consiguieron con ese proveedor.
Williams, por su parte, mantiene una relación con la compañía alemana desde 2014, cuando comenzó la era de los motores turbohíbridos. Alpine es el socio más reciente y todavía no está claro qué criterios utilizará Mercedes para decidir qué equipos continuarán bajo su abastecimiento.
Cómo cambiarán los motores de la Fórmula 1 en 2030
La limitación de equipos clientes forma parte de una reforma más amplia del reglamento técnico. Entre los cambios previstos figura la incorporación de motores V8 turboalimentados de 2,1 litros, combustibles sostenibles y una potencia eléctrica máxima de 200 kilovatios.
El objetivo es simplificar las unidades de potencia, reducir los costos de desarrollo y recuperar parte del sonido característico de los motores que utilizó la categoría hasta 2013.
En este contexto, Audi, Honda y General Motors aparecen como posibles alternativas para las escuderías que deban buscar nuevos proveedores. Ferrari también tiene clientes, aunque su situación podría modificarse porque Cadillac proyecta utilizar motores propios de General Motors a partir de 2030.
Además, el reglamento conservaría una cláusula que permitiría a la FIA exigirle a un fabricante que abastezca a un tercer equipo si una escudería no consigue otro proveedor.