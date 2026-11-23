El futuro del actual equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría sumar un nuevo interrogante de cara a 2030. Una modificación del reglamento que impulsan la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los fabricantes de motores podría afectar directamente a Alpine, la escudería en la que compite el piloto argentino, y obligarla a buscar un nuevo proveedor de unidades de potencia.