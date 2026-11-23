El tiempo, por supuesto, es un factor fundamental. Un ejemplo: “…Para atenuar el momento en que, si llegaba a vieja, pensaría de modo descarnado: Extraño a mis amigos. Todos han muerto. (Aunque había otra violenta posibilidad, si es que seguía viviendo veinte o incluso treinta años más: verse inmersos, ella y sus amigos, en el lento proceso de desconocerse). Revisó en aquel tiempo detenido: viejas cartas, fondo de cajones, latas de bizcocho Canale que alguna vez lucieron como adornos pero que guardaban papeles (algunos recientes, como correos electrónicos impresos con relatos de los viajes de Gloria Amparo bordeando el Pacífico), antiguas cajas de cartón o de madera con escritos propios y ajenos de la juventud. Y continuó escribiendo”.