Resumen para apurados
- La escritora santafesina Beatriz Actis publicó recientemente en Argentina la novela "Los poetas nocturnos", una obra centrada en la memoria y los vínculos afectivos.
- A diferencia del vértigo narrativo actual, el libro avanza con un ritmo pausado mediante cartas, canciones y dos perspectivas que entrelazan el paso del tiempo y el desarraigo.
- La obra se posiciona como una propuesta de lectura introspectiva que desafía las modas comerciales y busca perdurar en la reflexión del lector más allá del final.
Podríamos comparar a muchas novelas actuales con una montaña rusa moderna: esas que empiezan desde arriba y enseguida te dejan caer, empeñadas en provocar la mayor descarga de adrenalina en el menor tiempo posible. Todo es vértigo y prisa. Hay muchos escritores así, que se apuran por vomitar acontecimientos, presentar a los personajes y encadenar giros argumentales con una pequeña exhibición de fuegos artificiales. Todo ocurre a máxima velocidad, todos están al borde de algo y cada capítulo parece convencido de que el lector está a punto de aburrirse.
Los poetas nocturnos (Editorial Nudista) no podría estar más lejos de ese modelo de novela. Su autora, la santafesina Beatriz Actis, no tiene apuro por contar una historia. Desconfía de las explicaciones que llegan demasiado pronto, de los personajes que tienen perfectamente claro qué quieren y de los acontecimientos que aparecen de la nada para poner las cosas en su sitio.
La protagonista es una mujer que pasa buena parte de su existencia leyendo, recordando. Observa a sus amigos, hojea fotografías, reconstruye conversaciones, sigue el viaje de Gloria Amparo y regresa una y otra vez a las historias de su padre. Recoge fragmentos, como quien junta objetos encontrados en una casa ajena y, al llegar a la suya, descubre que algunos también le pertenecen.
Actis construye esta novela a partir de materiales que en manos de otros escritores podrían resultar en un collage de referencias culturales. Nueva York, el río Paraná, Dylan, Woody Guthrie, Chico Buarque, Silvio Rodríguez. Los nombres aparecen porque esos personajes crecieron con esas canciones, porque durante un tiempo les sirvieron para orientarse en el mundo. Después llegaron las decepciones, que también forman parte de la educación sentimental.
El tiempo, por supuesto, es un factor fundamental. Un ejemplo: “…Para atenuar el momento en que, si llegaba a vieja, pensaría de modo descarnado: Extraño a mis amigos. Todos han muerto. (Aunque había otra violenta posibilidad, si es que seguía viviendo veinte o incluso treinta años más: verse inmersos, ella y sus amigos, en el lento proceso de desconocerse). Revisó en aquel tiempo detenido: viejas cartas, fondo de cajones, latas de bizcocho Canale que alguna vez lucieron como adornos pero que guardaban papeles (algunos recientes, como correos electrónicos impresos con relatos de los viajes de Gloria Amparo bordeando el Pacífico), antiguas cajas de cartón o de madera con escritos propios y ajenos de la juventud. Y continuó escribiendo”.
La novela cambia de perspectiva en la segunda parte, introduciendo a otro hombre, otra historia de abandono, otra relación con la memoria. Durante un momento uno podría pensar que empezó otra novela. Después aparecen algunos vínculos entre ambas historias y empezamos a entender por qué están juntas. Actis no se preocupa por explicar todos los vínculos. Deja que el lector haga su trabajo.
Los norteamericanos tienen una expresión, slow burn, para esas obras que siguen trabajando en uno cuando la lectura o la película ya terminaron. No sé si es exactamente eso lo que ocurre con Los poetas nocturnos. Sí sé que algunos de sus personajes y varias de sus frases siguen dando vueltas bastante después de haber cerrado el libro.
La novela de Actis no es una montaña rusa. En un parque temático, sería más bien un laberinto de espejos deformes.
Se puede escapar de ese laberinto, pero algo de nosotros se queda en esas páginas.