La desaparición de Loan Danilo Peña sumó un nuevo capítulo judicial después de que el abogado José Alejandro Fernández Codazzi, ex defensor de Laudelina Peña, volviera a instalar la hipótesis de un accidente. En una entrevista televisiva, el letrado aseguró que la tía del nene le habría confesado en una conversación privada que el cuerpo estaba en una laguna, aunque advirtió que “no habían buscado bien”.