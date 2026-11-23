Resumen para apurados
- El Tribunal Federal de Corrientes citó a declarar al abogado José Fernández Codazzi tras afirmar en televisión que el cuerpo de Loan Danilo Peña estaría en una laguna.
- El exdefensor de Laudelina Peña reeditó la hipótesis de un accidente, pese a que la mujer se retractó judicialmente de dicha versión y denunció presiones del letrado.
- La Justicia busca corroborar si los dichos aportan pruebas al juicio con 17 acusados, donde la fiscalía mantiene la teoría central de una sustracción planificada.
La desaparición de Loan Danilo Peña sumó un nuevo capítulo judicial después de que el abogado José Alejandro Fernández Codazzi, ex defensor de Laudelina Peña, volviera a instalar la hipótesis de un accidente. En una entrevista televisiva, el letrado aseguró que la tía del nene le habría confesado en una conversación privada que el cuerpo estaba en una laguna, aunque advirtió que “no habían buscado bien”.
La repercusión de sus declaraciones llegó al juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Los jueces resolvieron citar a Fernández Codazzi para el jueves 26 de noviembre, con el objetivo de que amplíe su versión ante la Justicia y explique el origen de sus afirmaciones.
La supuesta confesión de Laudelina y la pista de la laguna
Fernández Codazzi reconstruyó las conversaciones que habría mantenido con Laudelina durante los primeros días de la investigación. En ese contexto, sostuvo: “Me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”.
El abogado insistió en que su entonces defendida le había contado que el chico sufrió un accidente y que, posteriormente, se habría intentado desviar la investigación. Sin embargo, esa versión no cuenta hasta el momento con pruebas materiales que permitan corroborarla.
En su relato también involucró a María Victoria Caillava. Según Codazzi, Laudelina le habría contado que se reunió con ella y recibió indicaciones sobre dónde plantar el botín de Loan. Incluso aseguró que su entonces clienta le había mostrado cómo habría realizado esa maniobra.
El letrado recordó además la declaración que Laudelina presentó ante la Fiscalía los días 5 y 6 de julio de 2024, cuando sostuvo la hipótesis del accidente.
“Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña salimos convencidos que fue un accidente”, afirmó.
La querella cuestionó sus dichos y Laudelina se retractó
Las declaraciones de Fernández Codazzi fueron cuestionadas por la querella y se contraponen con el recorrido que tuvo la propia versión de Laudelina durante la investigación.
La tía de Loan había sostenido inicialmente que el nene había sufrido un accidente, pero luego se retractó de esa hipótesis y denunció presiones de su entonces abogado para que mantuviera ese relato.
Por su parte, Fernández Codazzi responsabilizó a la defensora Mónica Chirivín por el cambio de rumbo en la negociación con la Fiscalía y por la posterior retractación de Laudelina.
Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Carlos Schaefer también advirtió que los dichos del letrado se basan en una versión atribuida a Peña, quien posteriormente modificó su declaración. Por ese motivo, la nueva revelación no constituye una prueba concluyente sobre el destino del menor.
Por qué citaron al ex abogado de Laudelina al juicio
La convocatoria del Tribunal Oral Federal busca que las afirmaciones de Fernández Codazzi puedan ser examinadas formalmente durante el debate. Los jueces pretenden conocer los detalles de las supuestas conversaciones con Laudelina, el contexto en el que se produjeron y los elementos que podrían respaldar la pista de la laguna.
La citación no significa que la Justicia haya validado la hipótesis del accidente ni que exista un nuevo hallazgo en el terreno. Se trata de una medida para incorporar al debate judicial una versión que, hasta ahora, había sido difundida a través de los medios de comunicación.
El episodio se produce en medio del juicio oral por la desaparición de Loan, que comenzó el 16 de junio y tiene a 17 acusados. La Fiscalía Federal sostiene que el nene fue sustraído de manera planificada, una hipótesis que se contrapone con la versión del accidente que volvió a instalar el exabogado de Laudelina.
Loan sigue desaparecido desde junio de 2024
Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal, un paraje rural de 9 de Julio, Corrientes, después de un almuerzo familiar.
Desde entonces, su desaparición dio lugar a una investigación atravesada por múltiples hipótesis, declaraciones contradictorias, cambios de jurisdicción y una causa federal por sustracción y ocultamiento.
A más de dos años de aquel día, Loan continúa desaparecido y todavía no hay certezas sobre qué ocurrió ni dónde está. La declaración de Fernández Codazzi ante el tribunal podría sumar un nuevo capítulo a un expediente marcado por versiones cruzadas.