“¿Y la parte de matar gente te llamó la atención también?”; “Es un juego que tiene casi 30 años y siempre se trató de eso. Si no te gusta, no lo juegues”; “Red flag es la gente como vos que discrimina a los violentos y después los romantiza” y “Vos sos un red flag; por otro lado, el videojuego tiene recopilación de datos y comportamiento de los jugadores; vos sabías que se hace un censo y estadística, ¿no? Seguí con lo tuyo, deja laburar a los cráneos que para eso están ahí”, fueron algunos de los comentarios a modo de críticas por parte de los usuarios.