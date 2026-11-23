Celulares cada vez más temprano: el 37% de los chicos de cuatro años en Argentina ya usa dispositivos
Antes de tener un teléfono propio, bebés y niños pequeños acceden a las pantallas de los adultos. Especialistas y guías oficiales explican cómo influye este hábito en la adquisición del habla y por qué la solución no pasa por culpar a las familias.
Resumen para apurados
- Según un informe de la Universidad Austral, el 37% de los niños de cuatro años en Argentina ya utiliza teléfonos celulares para entretenerse, alertando a los especialistas.
- El acceso temprano a pantallas desplaza el juego y el lenguaje. La OMS y la Sociedad Argentina de Pediatría desaconsejan estos dispositivos en menores de dos años.
- Especialistas advierten secuelas en el desarrollo cognitivo y piden supervisión activa adulta, en vez de un consumo solitario que perjudique la maduración infantil.
Hubo un tiempo en que el aburrimiento infantil hacía ruido. Se notaba en el reclamo insistente, en el cuerpo que daba vueltas por la casa sin saber qué hacer o en los objetos cotidianos transformados a las apuradas en juguetes. Hoy, en cambio, el tedio suele resolverse en silencio y con la mirada fija en un rectángulo iluminado, u una pregunta que empieza a cobrar importancia cuando ese hábito se instala cada vez más temprano: ¿qué experiencias quedan en segundo plano cuando una pantalla ocupa ese tiempo?
En Argentina, el contacto con los teléfonos celulares comienza mucho antes de que los chicos tengan un dispositivo propio. Según el informe Conectados y en riesgo, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, el 37% de los niños de cuatro años utilizó un celular -propio o de otra persona- durante los últimos tres meses. A los 12 años, la proporción trepa al 87%.
El dato permite distinguir dos momentos que a veces se confunden. Una cosa es recibir el primer teléfono y otra, muy diferente, empezar a usar los dispositivos de los adultos. Esta segunda experiencia suele aparecer en los primeros años de vida, cuando todavía se están moldeando habilidades esenciales para comunicarse, reconocer el entorno y vincularse con los demás.
Aprender a hablar también es aprender a vincularse
Durante la primera infancia, el lenguaje no se desarrolla solamente escuchando palabras. Los bebés y los niños pequeños aprenden en el intercambio vivo con otras personas: cuando alguien les habla, responde a sus balbuceos, señala un objeto, les relata qué está pasando o espera una reacción. La mirada, los gestos, los turnos de conversación y el juego compartido son el verdadero motor de ese aprendizaje.
Por eso, el impacto de una pantalla no se mide únicamente en minutos. También importa qué actividad desplaza y qué tipo de interacción interrumpe. Un televisor encendido como ruido de fondo, un video que acompaña cada comida o un celular que aparece ante cualquier mínimo tiempo de espera pueden reducir de forma silenciosa las oportunidades de conversación y exploración.
Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2024 en la revista científica JAMA Pediatrics examinó 100 estudios que reunieron a más de 176.000 niños menores de seis años. Los investigadores analizaron no solo cuánto tiempo pasaban frente a los dispositivos, sino también qué contenidos consumían, si los utilizaban solos o acompañados y qué ocurría mientras los adultos miraban sus propios teléfonos.
Entre sus conclusiones hallaron asociaciones entre una mayor exposición a programas audiovisuales y un menor desarrollo cognitivo. También observaron un vínculo similar con la televisión de fondo, mientras que el uso de pantallas por parte de los cuidadores durante las rutinas infantiles -como la comida o el juego- se asoció con indicadores psicosociales menos favorables.
El trabajo encontró, en cambio, una relación positiva entre el uso compartido de contenidos y ciertos aspectos del desarrollo cognitivo. La diferencia no es menor: no se trata solamente de que haya una pantalla encendida, sino de qué sucede alrededor de ella y de si existe un adulto que acompaña, dialoga y ayuda a interpretar lo que aparece.
Los propios autores advierten que los resultados muestran asociaciones estadísticas y no una relación directa de causa y efecto. Sin embargo, plantean que las recomendaciones para las familias deberían ir más allá del reloj: contemplar el contenido, el propósito y la compañía durante el uso.
El juego no es tiempo perdido
Para un bebé, mirar, tocar, escuchar, moverse y explorar son formas concretas de conocer el mundo. Para un chico que empieza a caminar o a decir sus primeras palabras, jugar implica probar, equivocarse, repetir, imaginar y comunicarse. Son experiencias físicas y sensoriales que ningún estímulo audiovisual puede replicar por completo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) enmarca el tiempo de pantalla dentro de una mirada integral sobre la actividad física, el sedentarismo y el descanso. En sus directrices para menores de cinco años, publicadas en 2019, señala que los bebés menores de un año no deberían pasar tiempo sedentario frente a dispositivos, y tampoco lo recomienda para niños de uno y dos años. Entre los tres y los cuatro, aconseja que ese lapso no supere una hora diaria -y aclara que menos siempre es mejor-.
El organismo también subraya el valor del movimiento y la pausa. En los bebés, por ejemplo, sugiere varias instancias de juego interactivo en el suelo a lo largo del día. Cuando están quietos, propone privilegiar actividades como la lectura y los relatos compartidos con un adulto.
En sintonía, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) desaconseja las pantallas antes de los dos años, con la única excepción de las videollamadas con familiares cuando media un adulto. Para los chicos de entre dos y cinco años recomienda limitar el entretenimiento digital a un máximo de entre media hora y una hora por día, siempre con contenidos acordes a la edad y bajo supervisión.
La guía oficial Cuidados de la niñez y la adolescencia en los entornos digitales, elaborada por organismos nacionales, apunta en la misma dirección: el desarrollo en los primeros años ocurre a través del juego libre, el movimiento, el lenguaje y los vínculos cercanos. Las pantallas, advierte, no deberían quitarle terreno al sueño, al contacto con otros ni a la exploración física del entorno.
En la rutina diaria, un celular puede resolver una urgencia concreta ya que permite que un adulto termine un trámite, que un viaje largo sea más llevadero o que una espera en un consultorio resulte menos agotadora. Por eso, analizar el lugar de los dispositivos en la primera infancia también exige mirar las condiciones reales en las que se cría hoy: las jornadas laborales extensas, la sobrecarga de tareas de cuidado y la falta de redes de apoyo o espacios seguros para jugar.
La discusión no debería reducirse a señalar qué hacen mal las madres o los padres. Se trata de comprender que, en una etapa en la que el aprendizaje depende en gran medida de la interacción humana, las experiencias cotidianas tienen un valor irremplazable.
La SAP insiste en que, cuando los chicos utilizan una pantalla, es clave que un adulto esté presente, seleccione materiales apropiados y ayude a poner en palabras lo que ven. Compartir ese momento no significa habilitar que el teléfono ocupe cada hueco del día, sino evitar que el consumo digital se convierta en una experiencia solitaria y automática.
La pregunta de fondo, entonces, no es únicamente cuántos minutos pasa un chico frente a un dispositivo. También importa qué ocurre durante el resto de la jornada. Con quién conversa, cuánto juega, si tiene margen para moverse y explorar, y qué disponibilidad encuentran los adultos para esos intercambios.
Antes de aprender a leer o escribir, los chicos necesitan descifrar el mundo con el cuerpo, la palabra y la mirada de otros. En esos primeros años, una charla sin apuro, un cuento antes de dormir, un objeto para desarmar o un juego en el suelo pueden parecer gestos mínimos. No obstante, son los cimientos silenciosos sobre los que se construye todo lo que vendrá después.