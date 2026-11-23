En la rutina diaria, un celular puede resolver una urgencia concreta ya que permite que un adulto termine un trámite, que un viaje largo sea más llevadero o que una espera en un consultorio resulte menos agotadora. Por eso, analizar el lugar de los dispositivos en la primera infancia también exige mirar las condiciones reales en las que se cría hoy: las jornadas laborales extensas, la sobrecarga de tareas de cuidado y la falta de redes de apoyo o espacios seguros para jugar.