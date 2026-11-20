En la previa, Suárez remarcó que la prioridad pasa por acompañar a un grupo en formación para que las jugadoras puedan soltarse y competir con tranquilidad en su debut en el torneo. En esa misma línea, Urrutia destacó la unión del plantel para salir a jugar de igual a igual más allá de la diferencia de ranking. Todos los partidos se podrán ver en vivo por TyC Sports 2 y a través de TyC Sports Play.