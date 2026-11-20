Comienza el desafío: Argentina enfrenta esta noche a Japón por los play-offs de la Billie Jean King Cup
El sorteo en el Ariake Coliseum definió que Justina González Daniele y Florencia Urrutia jueguen los primeros singles ante Mai Hontama e Himeno Sakatsume. Con Paola Suárez como capitana, la serie arranca este viernes a las 23:50 con televisación de TyC Sports 2.
Resumen para apurados
- Argentina enfrenta a Japón este viernes a las 23:50 en Tokio por los play-offs de la Billie Jean King Cup, en busca del ascenso al Grupo Mundial I de tenis femenino.
- Con Paola Suárez como capitana, el equipo presenta un plantel joven y debutante con Justina González Daniele y Florencia Urrutia para abrir la serie en singles bajo techo.
- El cruce al mejor de cinco puntos definirá la clasificación a la élite del torneo e impulsará la experiencia internacional de una nueva generación de tenistas argentinas.
El equipo argentino de tenis femenino ya tiene el cronograma confirmado para los play-offs de la Billie Jean King Cup ante Japón en el Ariake Coliseum de Tokio, donde buscará el ascenso al Grupo Mundial I. La capitana Paola Suárez definió a las singlistas para la primera jornada, apostando por un plantel joven y sin experiencia previa en el torneo.
La serie comenzará este viernes a las 23:50 (hora de nuestro país) con el duelo entre Justina González Daniele (422° del ranking WTA), de 20 años y reciente campeona del W35 de Boca Ratón, frente a la segunda singlista local, Mai Hontama (156°). A continuación, Florencia Urrutia (464°), con paso reciente por el tenis universitario de Estados Unidos, jugará ante la número uno japonesa, Himeno Sakatsume (129°).
La llave se disputa al mejor de cinco puntos sobre superficie rápida y bajo techo. La acción continuará durante la madrugada del sábado con el punto de dobles, donde Suárez anunció a la dupla de Luciana Moyano y González Daniele para enfrentar a las especialistas Shuko Aoyama y Eri Hozumi. De ser necesario para definir la serie, a continuación se jugarán los singles cruzados: González Daniele ante Sakatsume y Urrutia frente a Hontama.
En la previa, Suárez remarcó que la prioridad pasa por acompañar a un grupo en formación para que las jugadoras puedan soltarse y competir con tranquilidad en su debut en el torneo. En esa misma línea, Urrutia destacó la unión del plantel para salir a jugar de igual a igual más allá de la diferencia de ranking. Todos los partidos se podrán ver en vivo por TyC Sports 2 y a través de TyC Sports Play.