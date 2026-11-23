La consagración en la Copa Sudamericana no solo cortó una espera de 18 años sin títulos internacionales para Boca. El 2-0 sobre Atlético Mineiro en Barranquilla también le permitió al club llegar a 19 trofeos internacionales y superar a Independiente y al Milan, para quedar como el cuarto equipo del mundo con más copas fuera de las competencias locales.