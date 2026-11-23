Resumen para apurados
- Tras vencer a Mineiro en Barranquilla y ganar la Sudamericana, Boca sumó 19 títulos internacionales y se autoproclamó en redes sociales como el nuevo 'verdadero Rey de Copas'.
- El club cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales y se convirtió en el primer tricampeón de la Sudamericana, superando a Independiente y Milan en el historial.
- El triunfo aseguró la clasificación de Boca a la Copa Libertadores 2027 y le otorgó el derecho a disputar la próxima Recopa Sudamericana frente a Estudiantes o Palmeiras.
La consagración en la Copa Sudamericana no solo cortó una espera de 18 años sin títulos internacionales para Boca. El 2-0 sobre Atlético Mineiro en Barranquilla también le permitió al club llegar a 19 trofeos internacionales y superar a Independiente y al Milan, para quedar como el cuarto equipo del mundo con más copas fuera de las competencias locales.
La nueva ubicación en la tabla histórica no pasó inadvertida en las redes del club. La cuenta oficial de Boca en X publicó una imagen de Leandro Paredes con el trofeo en alto junto al plantel y un mensaje contundente: “El que más copas ganó. 19 títulos internacionales”.
Pero el detalle que más repercusión generó estuvo al pie de la imagen. El "Xeneize" le sumó una frase que apuntó directamente al apodo histórico de Independiente, conocido como el Rey de Copas: “El verdadero Rey”.
âï¸ðð ððððððððð ðððâï¸ð https://t.co/WD9KP81mZn— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2026
Las 19 copas del "Xeneize"
Dentro de los títulos internacionales de Boca figuran seis de la Copa Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007), tres de la Copa Intercontinental (1977, 2000 y 2003) y tres de la Copa Sudamericana (2004, 2005 y 2026). La lista se completa con cuatro de la Recopa Sudamericana (1990, 2005, 2006 y 2008), la Supercopa Sudamericana de 1989, la Copa Máster de Supercopa de 1992 y la Copa de Oro Nicolás Leoz de 1993.
Además, Boca se convirtió en el primer club sudamericano en ganar tres veces la Copa Sudamericana y ya tiene asegurado su lugar en la Copa Libertadores 2027, torneo en el que Independiente es el máximo ganador con siete títulos. También jugará la Recopa Sudamericana ante el campeón de la Libertadores, que saldrá del duelo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.
Independiente, mientras tanto, se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura tras vencer 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal, con dos goles de Maximiliano Meza. El "Rojo" visitará a Vélez en la próxima instancia y, tras una campaña irregular, solo podrá clasificarse a las copas internacionales si se consagra campeón.