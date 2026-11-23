La directora de una escuela primaria, Silje Ween, planteó una distinción que atraviesa buena parte del debate. "La pantalla en sí no es el problema. El problema es cómo se utiliza, cuando la herramienta se vuelve más importante que el contenido", señaló. También recordó que un libro y una tableta pueden ser herramientas útiles y que una no necesariamente excluye a la otra.