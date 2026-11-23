Tecnología en la educación: Cuál es el país que ahora quiere alejar a los chicos de las pantallas y volver a los libros
Una nación nórdica busca recuperar el uso de los manuales impresos y revisar la incorporación de dispositivos digitales. El debate también alcanza a las familias y al modo en que los chicos aprenden
Resumen para apurados
- El gobierno de Noruega decidió limitar las pantallas y reintroducir libros impresos en las aulas para revertir la caída en el rendimiento escolar y la lectura.
- Tras dos décadas de digitalización, el país eliminó la exigencia de dispositivos por alumno ante la caída en las pruebas PISA y la necesidad de priorizar la lectura.
- El plan incluye garantizar libros por ley y restringir redes a menores de 16 años, sentando un precedente internacional sobre los límites pedagógicos de la tecnología.
Hace tres años, un docente noruego tomó una decisión que iba a contramano de las políticas educativas de su país. Guardó las tabletas de sus alumnos y volvió al lápiz y al papel. Su intención era ayudar a los chicos de tercer grado que tenían dificultades para leer y escribir. La respuesta de las autoridades escolares fue una advertencia escrita.
Hoy, aquella decisión que parecía ir contra la corriente se parece cada vez más al rumbo que comienza a tomar Noruega. Después de casi 20 años de impulsar la incorporación de computadoras y tabletas en las aulas, el país está revisando su estrategia y busca recuperar el lugar de los libros impresos.
El cambio no supone abandonar la tecnología, sino preguntarse cuánto espacio debe ocupar y qué sucede cuando las herramientas digitales terminan desplazando otras experiencias de aprendizaje.
"Hay motivos para pensar que la introducción de las pantallas en las escuelas se produjo demasiado rápido, antes de que tuviéramos conocimientos suficientes sobre sus efectos y sobre lo que constituye un buen uso pedagógico de las herramientas digitales", reconoció el ministro noruego de Digitalización, Torgeir Micaelsen, en declaraciones a la agencia AFP.
La discusión tiene un trasfondo educativo. Durante años, Noruega promovió el uso de dispositivos digitales en las escuelas, una tendencia que se profundizó durante la pandemia. En Oslo, incluso, las primarias debían garantizar que cada alumno tuviera un dispositivo propio. Esa exigencia acaba de ser retirada para darles mayor libertad a los establecimientos a la hora de elegir sus recursos de enseñanza.
La directora de una escuela primaria, Silje Ween, planteó una distinción que atraviesa buena parte del debate. "La pantalla en sí no es el problema. El problema es cómo se utiliza, cuando la herramienta se vuelve más importante que el contenido", señaló. También recordó que un libro y una tableta pueden ser herramientas útiles y que una no necesariamente excluye a la otra.
Volver a elegir cómo se aprende
La revisión noruega no se limita a una decisión sobre los materiales escolares. Las autoridades recomendaron regular el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas e incorporar la inteligencia artificial de manera gradual. También buscan garantizar por ley el acceso de los estudiantes a los libros de texto impresos.
Una comisión noruega que estudió el uso de pantallas había señalado en 2024 que los alumnos suelen comprender mejor los textos extensos cuando los leen en papel.
Los resultados de las pruebas PISA 2025 también alimentaron la discusión. Por primera vez desde 2006, los estudiantes noruegos de 15 años quedaron por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las tres áreas evaluadas: comprensión lectora, matemática y ciencias. La distracción que generan las pantallas omnipresentes aparece entre las posibles explicaciones, aunque los resultados no permiten atribuir ese desempeño a una única causa.
El debate se extiende, además, al tiempo que los chicos pasan conectados fuera de la escuela. Noruega ya había anunciado su intención de restringir el acceso de los menores a las redes sociales y espera presentar antes de fin de año un proyecto de ley para impedir que los menores de 16 años utilicen plataformas consideradas perjudiciales, entre ellas TikTok, Snapchat y Roblox.
Una discusión que también llega a las familias
Lo que sucede en Noruega vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa a madres, padres y educadores de distintos países: cómo acompañar a los chicos en un entorno en el que las pantallas forman parte de casi todas las actividades cotidianas.
La discusión no pasa necesariamente por elegir entre tecnología o papel, ni por imaginar una infancia completamente desconectada. El desafío consiste en reconocer que no todas las herramientas sirven para lo mismo y que el acceso a un dispositivo no garantiza, por sí solo, una experiencia de aprendizaje.
El sociólogo e investigador de la Universidad OsloMet Christer Hyggen advirtió que las respuestas de los gobiernos todavía resultan insuficientes frente a problemas más profundos, como el diseño adictivo de los servicios digitales, la publicidad dirigida y la elaboración de perfiles de niños y adolescentes.
En ese escenario, la experiencia noruega deja una discusión abierta que excede las fronteras de sus escuelas. La tecnología puede ofrecer oportunidades, pero su presencia en la vida de los chicos también requiere decisiones, límites y acompañamiento adulto. Y, en ocasiones, volver a abrir un libro puede ser parte de esa decisión.