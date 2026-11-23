Últimos días para anotarse en los cursos de Santander: hay de tecnología, idiomas y negocios
Las propuestas de Santander Open Academy abarcan distintas áreas de formación, desde inglés y herramientas digitales hasta finanzas y habilidades laborales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2026.
Resumen para apurados
- Santander Open Academy ofrece cursos online gratuitos de tecnología, idiomas y negocios a nivel global para que estudiantes y profesionales potencien su currículum.
- Los programas se dictan junto a firmas como Google, IBM y Harvard; abarcan desde IA y marketing hasta inglés laboral con cursada virtual autogestionada.
- Estas propuestas con certificación buscan cerrar la brecha de habilidades digitales y mejorar la empleabilidad en un mercado laboral cada vez más exigente.
El cierre del año también puede ser una oportunidad para sumar conocimientos y fortalecer el currículum. A través de Santander Open Academy, estudiantes y personas interesadas en ampliar su formación pueden acceder a cursos online sobre idiomas, inteligencia artificial, marketing, comunicación y otras áreas profesionales.
La plataforma reúne capacitaciones de instituciones educativas y empresas internacionales, como Google, IBM, Microsoft, Harvard Business Impact, la Universidad de Pensilvania y la London School of Economics. Las propuestas incluyen contenidos para distintos intereses y niveles de conocimiento.
Entre las opciones disponibles se encuentra “Business English: Listening and Communication Skills – Part 1”, un curso gratuito de inglés de nivel intermedio. Está dirigido a mayores de 16 años de cualquier país, no tiene límite de plazas y ofrece acceso directo con registro. Cuenta con ocho horas de contenido que cada participante puede completar a su propio ritmo.
La capacitación trabaja vocabulario empresarial, expresiones cotidianas, gramática aplicada al ámbito laboral y phrasal verbs habituales en reuniones y correos electrónicos. También propone estrategias para realizar presentaciones y comunicarse con mayor naturalidad. Al finalizar, se entrega un certificado.
Inteligencia artificial, idiomas y herramientas digitales
La oferta incluye alternativas para quienes buscan incorporar herramientas tecnológicas a sus estudios o trabajos. Entre ellas aparecen “Domina la IA con Gemini”, de Google; “Copilot: Fundamentos de IA de Microsoft”, de Santander Open Academy; “IA y Responsabilidad: Creación de una IA Positiva”, de IBM, y “Domina la IA con prompting responsable”, de Microsoft y Founderz.
También hay cursos de marketing digital, SEO y creación de contenido. Se destacan propuestas de Google sobre inteligencia artificial aplicada al marketing, capacitaciones de ISDI sobre publicidad en redes sociales y marketing automation, y un curso de la Universidad de Chicago sobre marketing digital.
Quienes quieran mejorar sus habilidades de organización y comunicación pueden encontrar opciones como “Gestión de Proyectos y Fundamentos de metodología Agile”, “Comunicación Efectiva”, “Negociación”, “Liderazgo y resolución de conflictos” y “Aprende a gestionar tu tiempo”, de Harvard Business Impact.
La lista también contempla capacitaciones sobre Excel, Power BI, protección de datos, privacidad, finanzas personales, inversión y bienestar digital. La variedad permite elegir una formación según los intereses y objetivos de cada participante.
Cómo inscribirse
Para conocer los contenidos, los requisitos y las condiciones de cada capacitación, hay que ingresar a Santander Open Academy, buscar el curso elegido y registrarse en la plataforma.
Las inscripciones para estas propuestas estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026. Algunas capacitaciones ofrecen acceso directo y otras pueden tener condiciones particulares, por lo que conviene revisar la información de cada curso antes de anotarse.
Una precisión editorial: en el material que compartiste, el curso de inglés es el único que tiene detallados el público destinatario, la duración, el certificado y el acceso directo. Por eso dejé esos datos asociados exclusivamente a esa capacitación y evité atribuir las mismas condiciones a toda la oferta.