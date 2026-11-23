Resumen para apurados
- Médicos salvaron a una mujer de 43 años en Tafí del Valle tras diagnosticarle una arritmia cardíaca potencialmente mortal que le provocó convulsiones.
- Tras un electrocardiograma en la guardia, el equipo usó telemedicina con una cardióloga para aplicar medicación endovenosa y luego derivarla estabilizada.
- El caso resalta la eficacia del Programa de Emergencias Cardiovasculares en Red para asistir rápidamente a hospitales del interior y evitar muertes súbitas.
Una mujer, de 43 años, ingresó al hospital de Tafí del Valle tras sufrir un episodio convulsivo por primera vez, acompañado de mareos. Los estudios realizados durante la atención permitieron detectar una arritmia cardíaca potencialmente mortal, que fue tratada de manera oportuna y posibilitó estabilizarla antes de su traslado a un centro de mayor complejidad.
La paciente llegó acompañada por sus familiares, quienes relataron lo sucedido. La médica de guardia, Felicitas Ocampo, realizó un electrocardiograma que evidenció una alteración del ritmo cardíaco, informó el Gobierno.
Ante el hallazgo, se comunicó con la cardióloga Blanca Gutiérrez, integrante del Programa de Emergencias Cardiovasculares en Red, quien confirmó el diagnóstico de Torsade de Pointes e indicó establecer una conexión por videoconferencia para orientar la conducta médica.
El equipo inició el tratamiento endovenoso correspondiente y logró que la paciente se recuperara y mantuviera el ritmo sinusal. Una vez estabilizada, se coordinó su derivación en una ambulancia asistida al Sanatorio 9 de Julio, donde ingresó sin complicaciones para continuar con la atención especializada.
La Torsade de Pointes es una arritmia ventricular potencialmente mortal, generalmente asociada a una prolongación del intervalo QT. Puede manifestarse con mareos, desmayos y convulsiones debido a la disminución transitoria del flujo sanguíneo cerebral, por lo que requiere reconocimiento y tratamiento inmediatos para prevenir complicaciones graves, incluida la muerte súbita.
En la asistencia participaron las enfermeras Verónica Albarracín, Silvina Chaile, Cristina Guanco y Miguel Mamani, junto con las doctoras Ocampo y Carolina Beltramo. El traslado estuvo a cargo del chofer Mariano Moreno y la enfermera Yohana Romano, quienes garantizaron el acompañamiento sanitario durante la derivación.
La intervención se desarrolló a través del Programa de Emergencias Cardiovasculares en Red, que permitió articular la atención del hospital del interior con una especialista en cardiología para resolver la emergencia y coordinar el traslado.