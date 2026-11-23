Una mujer, de 43 años, ingresó al hospital de Tafí del Valle tras sufrir un episodio convulsivo por primera vez, acompañado de mareos. Los estudios realizados durante la atención permitieron detectar una arritmia cardíaca potencialmente mortal, que fue tratada de manera oportuna y posibilitó estabilizarla antes de su traslado a un centro de mayor complejidad.