Hernán Coronel, líder de Mala Fama y participante de MasterChef Celebrity, sorprendió al revelar detalles de su vida sentimental durante su paso por PH: Podemos Hablar, el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. Allí contó cómo comenzó su relación con Berenice Lucrecia, su actual pareja, y reconstruyó una historia de amor que tuvo como escenario inicial uno de los recitales de la banda.