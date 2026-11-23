Quién es Berenice, la novia tarotista de Hernán Coronel de Mala Fama: así comenzó su historia de amor
El cantante y líder de Mala Fama habló sobre su relación sentimental durante una entrevista televisiva y sorprendió al revelar cómo conoció a su actual pareja. Berenice Lucrecia mantiene un perfil bajo y se dedica al tarot. Además, salió a desmentir los rumores de una supuesta pelea con el músico.
Resumen para apurados
- Durante el programa PH en Telefe, Hernán Coronel reveló cómo nació su romance con Berenice Lucrecia al ser consultado públicamente sobre su vida sentimental.
- Ambos se conocieron tras un show en San Bernardo al que ella iba con su expareja. Además, Berenice desmintió rumores de una supuesta pelea reciente en camarines.
- La aclaración disipa versiones de crisis mientras el líder de Mala Fama consolida su exposición mediática ante un público masivo gracias a MasterChef Celebrity.
Hernán Coronel, líder de Mala Fama y participante de MasterChef Celebrity, sorprendió al revelar detalles de su vida sentimental durante su paso por PH: Podemos Hablar, el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. Allí contó cómo comenzó su relación con Berenice Lucrecia, su actual pareja, y reconstruyó una historia de amor que tuvo como escenario inicial uno de los recitales de la banda.
A diferencia del cantante, que atraviesa un momento de gran exposición mediática por su participación en televisión, Berenice mantiene un perfil mucho más reservado. Según trascendió, se dedica a la actividad de tarotista y lleva una relación de varios años con el músico.
Quién es Berenice, la novia de Hernán Coronel
Berenice Lucrecia es la pareja del cantante de Mala Fama y su nombre tomó notoriedad luego de que Coronel compartiera detalles de su vínculo en televisión.
La mujer no suele participar de la exposición pública que rodea al artista. Sin embargo, quedó en el centro de la atención después de que se conocieran las circunstancias particulares en las que ambos se encontraron por primera vez.
Durante la entrevista con Andy Kusnetzoff, el conductor le preguntó a Coronel por su presente sentimental. El músico respondió con una anécdota vinculada directamente con la actividad de su grupo y los seguidores que acompañaban sus presentaciones.
Cómo se conocieron Hernán Coronel y Berenice
Según relató el cantante, la historia comenzó cuando Berenice todavía estaba en pareja con un hombre que era admirador de Mala Fama. Por ese motivo, ella empezó a acompañarlo a los recitales de la banda.
"Mi pareja actual tenía un novio que era fanático de Mala Fama y empezó a llevarla a vernos", recordó Coronel en el programa.
El primer acercamiento personal ocurrió después de una presentación en San Bernardo. Al finalizar el espectáculo, Berenice se acercó a saludarlo mientras el músico estaba en la camioneta del grupo, conocida como la Trafic.
En aquel momento, ella todavía mantenía su relación anterior. Incluso, Coronel contó que el entonces novio de Berenice habría advertido cierta cercanía entre ambos y sospechado que podía surgir un interés sentimental.
"Para mí que vos te estás enamorando de este tipo", habría sido el comentario que el hombre le hizo a su pareja, de acuerdo con el recuerdo del cantante.
Ante la posibilidad de que su relato generara interpretaciones sobre el inicio del romance, el líder de Mala Fama aclaró que no intervino en una relación ajena.
"Yo no entré a ningún lado. Ella después empezó a venir con su mamá", explicó.
Berenice desmintió una pelea con Hernán Coronel
Después de las declaraciones del músico en televisión, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta discusión entre Hernán Coronel y su pareja en los camarines de MasterChef Celebrity. Los rumores señalaban que el conflicto habría surgido por algunos comentarios del cantante sobre sus relaciones anteriores.
Sin embargo, Berenice salió a aclarar lo sucedido durante una conversación con Yanina Latorre. Allí negó que hubiera existido una pelea y explicó que ni siquiera había podido presenciar la grabación de PH: Podemos Hablar.
"Ni siquiera pude asistir a la grabación; lo acompañé hasta el canal, me hubiera gustado presenciar y ver a todos grabando, pero me dijeron que me tenía que correr", contó.
También rechazó que hubiera discutido con el cantante por sus declaraciones o por las referencias a su expareja. "Nunca discutimos ni por eso ni por nada", aseguró.
De esta manera, la pareja buscó desactivar las versiones de una crisis sentimental que habían comenzado a circular después de la aparición televisiva de Coronel.
Hernán Coronel, entre Mala Fama y MasterChef Celebrity
La participación de Hernán Coronel en MasterChef Celebrity amplió su exposición más allá del ambiente musical. El artista es el líder de Mala Fama, una de las bandas representativas de la cumbia villera argentina, y construyó una identidad reconocible dentro del género.
Su llegada al reality gastronómico permitió que el público conociera otras facetas de su vida, desde sus experiencias personales hasta su historia sentimental con Berenice.
En esta oportunidad, el músico compartió cómo un encuentro después de un recital terminó convirtiéndose en una relación que continúa hasta la actualidad.