El procedimiento se realizó a fines de agosto, cuando Marco Chiesa, postulador general de la Orden en la diócesis de Ávila, autorizó la apertura del sepulcro para que un equipo de expertos pudiera examinar los restos de la religiosa. El objetivo inicial era avanzar en una investigación sobre su estado de salud y obtener información que permitiera conocer más detalles de su vida.