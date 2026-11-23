El hallazgo que sorprendió a los científicos: así se conserva el cuerpo de una santa después de casi 500 años
El cadáver de la religiosa española fue sometido a nuevos estudios y los especialistas encontraron un nivel de conservación que llamó la atención. La Iglesia calificó el hallazgo como un posible milagro, mientras avanzan los análisis para determinar cómo se preservaron sus restos.
Resumen para apurados
- En agosto, expertos en España exhumaron el cuerpo de Santa Teresa de Ávila para estudiar su salud y hallaron que sus restos continúan casi incorruptos tras casi cinco siglos.
- El sepulcro fue abierto bajo estrictas medidas y los científicos compararon su estado con fotos de 1914, confirmando que sus rasgos faciales aún se conservan visibles.
- Muestras del cuerpo se analizarán en Italia para determinar las causas de su preservación, un proceso que demandará meses mientras la Iglesia evalúa un posible milagro.
La exhumación del cuerpo de Santa Teresa de Ávila, fallecida en 1582, sorprendió a los investigadores por el estado de conservación de sus restos, que permanecen en España desde hace casi cinco siglos. Tras comparar registros actuales con fotografías tomadas en 1914, los especialistas señalaron que el cadáver continúa en condiciones excepcionales y que presenta características de lo que se conoce como un cuerpo incorrupto.
El procedimiento se realizó a fines de agosto, cuando Marco Chiesa, postulador general de la Orden en la diócesis de Ávila, autorizó la apertura del sepulcro para que un equipo de expertos pudiera examinar los restos de la religiosa. El objetivo inicial era avanzar en una investigación sobre su estado de salud y obtener información que permitiera conocer más detalles de su vida.
Sin embargo, el estado de conservación del cuerpo se convirtió en uno de los principales aspectos de interés. Al comparar las imágenes obtenidas durante la reciente exhumación con las fotografías históricas de 1914, los investigadores advirtieron que algunos rasgos todavía podían distinguirse.
Qué encontraron los científicos al exhumar el cuerpo de Santa Teresa de Ávila
Marco Chiesa explicó que las comparaciones presentan algunas dificultades debido a que las fotografías antiguas fueron tomadas en blanco y negro y los tejidos de la religiosa se encuentran momificados. No obstante, destacó que todavía es posible reconocer determinados rasgos de su rostro.
"Los médicos expertos pueden ver el rostro de Teresa casi con claridad", describió el representante religioso al referirse a las observaciones realizadas durante el procedimiento.
La conservación de los restos despertó asombro entre los integrantes de la Iglesia, algunos de los cuales interpretaron el hallazgo desde una perspectiva religiosa. En las redes sociales, representantes eclesiásticos difundieron la noticia y calificaron el estado del cuerpo como una manifestación de la intervención divina.
"Su cuerpo todavía está incorrupto. Busquen los milagros de Dios", expresaron en una de las publicaciones.
Por su parte, los investigadores buscan establecer qué factores permitieron que los restos llegaran hasta la actualidad en esas condiciones. Para eso, el estudio contempla observaciones visuales, fotografías, radiografías y análisis de muestras que serán enviadas a un laboratorio de Italia.
Los trabajos se encuentran en una etapa inicial y se estima que pasarán varios meses antes de que se conozcan los resultados completos. Por razones de seguridad y conservación, el acceso al sepulcro también está sujeto a estrictas medidas: se necesitan diez llaves para abrir el ataúd.
Las enfermedades que padecía Santa Teresa de Ávila
La investigación también permitió conocer algunos detalles sobre los problemas de salud que sufrió la religiosa durante su vida. Entre los hallazgos mencionados por los especialistas aparecen espinas calcáreas en sus pies, además de antecedentes de convulsiones, trastornos estomacales, mareos y episodios de pérdida de conocimiento.
Santa Teresa había atribuido algunas de sus dolencias a su experiencia espiritual y a su vínculo con Dios, según los relatos sobre su vida.
Quién fue Santa Teresa de Ávila
Santa Teresa de Ávila fue una monja española, también conocida como Santa Teresa de Jesús. Nació en 1515 y murió en 1582, a los 67 años. Es considerada una de las figuras más importantes de la espiritualidad católica y una referente de la reforma de la orden carmelita.
Fue canonizada en 1622 y, casi tres siglos y medio después, en 1970, el papa Pablo VI la proclamó Doctora de la Iglesia. Se convirtió así en la primera mujer en recibir esa distinción, en reconocimiento a sus escritos y enseñanzas sobre la oración y la vida espiritual.
Además, es considerada patrona de quienes padecen dolores de cabeza. Sus restos permanecen en un sepulcro de plata revestido de mármol en una iglesia española, donde son objeto de veneración y ahora también de estudios científicos.