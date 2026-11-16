La provincia de Santa Fe avanza con la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad destinada a alojar a los narcotraficantes, sicarios y delincuentes considerados de mayor peligrosidad del país. Denominada “El Infierno” por las autoridades provinciales, la Unidad Penitenciaria Nº 8 estará ubicada en Piñero y tiene prevista su inauguración para mayo de 2027.