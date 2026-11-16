Así es “El Infierno”, la cárcel de máxima seguridad que alojará a los narcos y sicarios más peligrosos del país
El establecimiento se construye en Piñero, Santa Fe, y será inaugurado en mayo de 2027. Tendrá capacidad para 1.152 presos, celdas individuales, doble muro perimetral de 10 metros de altura y un sistema de vigilancia permanente.
Resumen para apurados
- Santa Fe construye en Piñero "El Infierno", penal de máxima seguridad para 1.152 reclusos peligrosos que abrirá en mayo de 2027 para evitar que sigan operando.
- Con una inversión de $143.000 millones, el complejo tendrá celdas individuales, doble muro de 10 metros, visitas sin contacto físico y servicios médicos intramuros.
- El proyecto busca neutralizar la operatividad de las bandas criminales tras las rejas y sentará un nuevo estándar en infraestructura carcelaria contra el narcotráfico.
La provincia de Santa Fe avanza con la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad destinada a alojar a los narcotraficantes, sicarios y delincuentes considerados de mayor peligrosidad del país. Denominada “El Infierno” por las autoridades provinciales, la Unidad Penitenciaria Nº 8 estará ubicada en Piñero y tiene prevista su inauguración para mayo de 2027.
El complejo demandará una inversión superior a los $143.000 millones y contará con capacidad para 1.152 internos. Su diseño apunta a mantener un control estricto sobre los movimientos de los detenidos y, especialmente, a impedir que continúen operando desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
Según la información difundida por las autoridades, cada preso tendrá una celda individual y permanecerá bajo supervisión del personal del Servicio Penitenciario. Los espacios comunes podrán compartirse únicamente con grupos reducidos de hasta 12 personas, cuando así se disponga.
Cómo será la cárcel “El Infierno” de Santa Fe
La nueva Unidad Penitenciaria Nº 8 estará integrada por cuatro módulos y un edificio central de administración, que funcionará como acceso principal al establecimiento.
Uno de los aspectos centrales de su infraestructura será el sistema de seguridad perimetral. El predio contará con un doble muro de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, además de circulación vehicular interna y pasarelas superiores destinadas a la vigilancia.
El diseño también contempla torreones distribuidos cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura, equipada para ofrecer una visión panorámica de 360 grados.
Cada uno de los cuatro módulos tendrá 24 pabellones. En cada ala se distribuirán 12 celdas individuales de hormigón premoldeado, organizadas en dos plantas.
De esta manera, cada módulo dispondrá de 288 celdas y el complejo alcanzará las 1.152 plazas previstas.
Qué presos serán trasladados a “El Infierno”
En una primera etapa, las autoridades santafesinas prevén trasladar al nuevo establecimiento a cerca de 500 detenidos que actualmente están clasificados en los niveles más altos de peligrosidad.
La distribución inicial contempla:
- 70 presos del nivel 1.
- 176 presos del nivel 2.
- Casi 300 presos del nivel 3.
El objetivo es concentrar a los internos más violentos y conflictivos en un establecimiento especialmente diseñado para restringir sus posibilidades de comunicación y contacto con el exterior.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió la construcción de esta infraestructura como parte de la estrategia provincial contra el crimen organizado.
La intención, según explicó, es “seguir separando a los detenidos más violentos y conflictivos de la provincia para romper sus vínculos con el exterior”.
Visitas sin contacto físico y atención médica dentro del penal
El régimen de funcionamiento de la nueva cárcel también tendrá características particulares. Las visitas y las comunicaciones se realizarán mediante boxes individuales y mamparas, con el propósito de evitar el contacto físico directo entre los internos y sus visitantes.
Además, el establecimiento contará con atención sanitaria intramuros para reducir la necesidad de traslados de los presos fuera del complejo penitenciario.
Entre las instalaciones previstas también figuran una sala de conferencias y un helipuerto, que formarán parte de la infraestructura del establecimiento.
Santa Fe construye otras dos cárceles en el predio de Piñero
La Unidad Penitenciaria Nº 8 forma parte de un proyecto de ampliación de la infraestructura carcelaria de Santa Fe. En el mismo predio se construyen otros dos establecimientos penitenciarios, cada uno con capacidad aproximada para 1.950 detenidos.
El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, destacó la importancia de la obra y sostuvo que representa “un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna”.
El funcionario explicó que el nuevo diseño no apunta solamente a evitar fugas, sino también a resistir ataques externos y responder a amenazas cada vez más complejas.
Con la inauguración prevista para mayo de 2027, Santa Fe busca reforzar el control sobre los presos de mayor peligrosidad y limitar la capacidad de las organizaciones criminales para mantener sus operaciones desde las cárceles.