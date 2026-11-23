La eliminación de Lanús en los octavos de final del Clausura tuvo una despedida inesperada. Después de la derrota por 3-1 frente a River en Monumental, Ramiro Carrera anunció entre lágrimas que no continuará en el “Granate”, institución en la que jugó durante las últimas tres temporadas. El mediocampista de 33 años, que tuvo dos etapas en Atlético, finaliza su contrato el próximo 31 de diciembre y no dio precisiones sobre su futuro.