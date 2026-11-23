Resumen para apurados
- Ramiro Carrera anunció en el Monumental su salida de Lanús tras perder 3-1 ante River, ya que finalizará su contrato el 31 de diciembre y no continuará en el club.
- El volante marcó el único gol granate en su despedida, cerrando un ciclo de tres años con 112 partidos y dos títulos internacionales: Copa Sudamericana y Recopa.
- A los 33 años, el mediocampista quedará con el pase en su poder a fin de año, sin definir aún cuál será el próximo destino para continuar su carrera profesional.
La eliminación de Lanús en los octavos de final del Clausura tuvo una despedida inesperada. Después de la derrota por 3-1 frente a River en Monumental, Ramiro Carrera anunció entre lágrimas que no continuará en el “Granate”, institución en la que jugó durante las últimas tres temporadas. El mediocampista de 33 años, que tuvo dos etapas en Atlético, finaliza su contrato el próximo 31 de diciembre y no dio precisiones sobre su futuro.
La despedida tuvo un condimento especial: Carrera convirtió el empate parcial 1-1 para el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. Sin embargo, River terminó imponiéndose y puso fin a la participación de Lanús en el certamen. Después del encuentro, el volante se acercó a los periodistas y, con los ojos vidriosos y la voz entrecortada, compartió un mensaje de agradecimiento.
ð¤¯ð¦ð· GRAN JUGADA DE LANÃS Y RAMIRO CARRERA LO EMPATA EN EL MONUMENTAL. https://t.co/6n1nezdnie— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 22, 2026
“Voy a hablar un minutito nomás y no voy a responder ninguna pregunta. Llevo tres años en el club. Quiero agradecerles, pedirles perdón por lo que pasó recién, por haber perdido el partido, pero agradecerle a la gente por estos tres años que estuve en el club”, comenzó.
“La verdad es que fueron maravillosos. Estoy realmente muy feliz con todo lo que vivimos acá. Muy agradecido a mis compañeros, a toda la gente que trabaja en el día a día, me emociona. Hoy fue mi último partido con esta camiseta”, agregó, visiblemente conmovido.
Antes de retirarse, también dedicó unas palabras a los simpatizantes del conjunto del Sur. “El hincha estuvo siempre. Hemos pasado momentos complicados, quizás no tan malos, pero sí complicados y también hemos pasado momentos muy lindos. Los quiero mucho y siempre voy a estar apoyándolo donde me toque. Estando afuera siempre voy a querer que a Lanús le vaya bien”, concluyó.
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De esta manera, Carrera puso fin a un ciclo en el que disputó 112 partidos y convirtió 10 goles. Además, integró el plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026, dos títulos que marcaron una etapa importante en la historia reciente de Lanús.
Sus dos etapas en Atlético Tucumán
Antes de su llegada a Lanús, Carrera tuvo una extensa historia con la camiseta de Atlético . Su primera etapa comenzó en 2019 y se extendió hasta finales de 2022, cuando fue transferido a Cruz Azul de México.
Durante ese período, el mediocampista disputó 113 partidos y convirtió 18 goles. Su mejor rendimiento llegó durante la temporada 2022, cuando se consolidó como una de las principales figuras del equipo dirigido por Lucas Pusineri, que llegó a pelear por el título de la Liga Profesional y terminó en el quinto puesto.
Carrera fue una pieza importante de aquel equipo, especialmente por su capacidad para llegar al área rival y aportar goles desde el mediocampo. De hecho, terminó como uno de los máximos goleadores del plantel en una campaña que dejó un recuerdo especial entre los hinchas “decanos”.
Después de un semestre con escasa continuidad en Cruz Azul, el volante regresó a Tucumán en junio de 2023, a préstamo por un año. Sin embargo, su segunda etapa fue considerablemente más breve y no consiguió recuperar el protagonismo que había tenido anteriormente.
En aquel ciclo disputó 10 encuentros, convirtió un gol y aportó una asistencia. A finales de 2023 regresó al club mexicano y posteriormente acordó su incorporación a Lanús, donde inició una nueva etapa de su carrera.
¿Qué pasará con su futuro?
Carrera renovó su contrato con Lanús en febrero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, con una opción de extensión por una temporada más. Sin embargo, después de anunciar públicamente que disputó su último partido con la camiseta del “Granate”, todo indica que su vínculo finalizará cuando termine el año.
Por el momento, el futbolista no comunicó cuál será su próximo destino ni brindó detalles sobre los pasos que seguirá en su carrera profesional.
Así, Carrera cerró una etapa de tres temporadas que incluyó dos conquistas internacionales y una despedida emotiva en el Monumental. Su último partido con Lanús terminó con un gol, una derrota y un mensaje de agradecimiento que marcó el final de su ciclo en el club.