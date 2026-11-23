De avanzar frente a Independiente Rivadavia, Boca se enfrentará en cuartos de final del Clausura al vencedor del cruce entre Gimnasia La Plata y Newell's. Mientras tanto, la atención de la dirigencia se enfoca en la resolución institucional de AFA para ratificar el estadio, el horario y la logística de expendio de entradas para la final de la Copa Argentina.