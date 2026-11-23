Final de la Copa Argentina 2026: qué fechas y sedes se disputan el cruce de Boca frente a Platense
El certamen federal aguarda la resolución oficial sobre el día y el estadio para el duelo decisivo ante Platense, mientras el Xeneize retoma el Torneo Clausura tras consagrarse en la Copa Sudamericana.
Resumen para apurados
- Para definir al campeón federal, Boca y Platense esperan que la AFA confirme si jugarán la final de la Copa Argentina el 2 o el 9 de diciembre en Córdoba o Santiago del Estero.
- La definición coincide con la cargada agenda de Boca, que acaba de ganar la Copa Sudamericana en Colombia y debe disputar los octavos de final del Torneo Clausura.
- La confirmación de la sede y el día resolverá la logística de entradas y permitirá al cuerpo técnico xeneize administrar el desgaste físico de cara a la doble competencia.
Boca Juniors y Platense aguardan la resolución de la organización de la Copa Argentina para definir la fecha, la sede y el horario de la final del torneo federal. La comisión organizadora evalúa dos esquemas de calendario y tres ciudades candidatas, entre las que aparece Santiago del Estero como alternativa de cercanía para la región si el encuentro se disputa a principios de diciembre.
El escenario principal para la definición depende directamente del corrimiento de la fecha de juego. En las últimas horas cobró fuerza la posibilidad de disputar el encuentro el miércoles 9 de diciembre en la ciudad de Córdoba, opción que requerirá trasladar el compromiso una semana respecto al calendario original.
En caso de mantenerse la fecha del miércoles 2 de diciembre, Santiago del Estero se posiciona como la primera alternativa de organización, seguida por la ciudad de Rosario como segunda opción. Se prevé que las autoridades de la competencia emitan una confirmación oficial en las próximas horas.
La cargada agenda de Boca tras ganar la Sudamericana
La definición del certamen nacional coincide con la apretada agenda del plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena, que retornó a Buenos Aires tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia, al vencer 2-0 a Atlético Mineiro.
El equipo xeneize, capitaneado por Leandro Paredes en la conquista de su primer título internacional en 18 años, retoma los entrenamientos este lunes por la mañana para preparar su choque del miércoles 25 de noviembre a las 21 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura.
Para el duelo ante el conjunto mendocino, el cuerpo técnico encabezado por Arruabarrena analiza otorgar descanso a futbolistas que finalizaron al límite físico tras el partido en Colombia, con la intención de sostener la base titular y realizar modificaciones puntuales para pelear también el torneo local.
De avanzar frente a Independiente Rivadavia, Boca se enfrentará en cuartos de final del Clausura al vencedor del cruce entre Gimnasia La Plata y Newell's. Mientras tanto, la atención de la dirigencia se enfoca en la resolución institucional de AFA para ratificar el estadio, el horario y la logística de expendio de entradas para la final de la Copa Argentina.