“En la Argentina gobernó durante 16 años el kirchnerismo. Yo esto lo veo como si una persona hiciera trekking durante 16 horas: las primeras cuatro te parece todo fantástico, el lugar es hermoso, estás al aire libre, pero en la segunda tanda ya empezás a estar más cansado, te falta el aire; en la tercera parte te preguntás ‘che, ¿es el camino correcto? ¿Voy bien?’. Y cuando te querés acordar, llegaste y resulta que estás en un abismo”, describió.