Resumen para apurados
- Dirigentes del peronismo, la UCR y otros espacios opositores debatirán el 27 de noviembre en la UBA cómo construir una alternativa electoral a Javier Milei para 2027.
- El encuentro "Coordinar para Ganar" incluye paneles sobre experiencias internacionales y estrategias de confluencia ante la fragmentación partidaria y la polarización.
- La iniciativa busca articular acuerdos políticos y sociales amplios de cara a 2027 para captar a votantes desencantados, preservando las identidades de cada espacio.
A menos de un año de las próximas elecciones nacionales, dirigentes de distintas fuerzas opositoras comenzarán a explorar cómo construir una alternativa electoral capaz de competir con Javier Milei en 2027. El objetivo es abrir un debate sobre posibles acuerdos políticos, sociales y territoriales entre sectores que hoy no comparten una misma estructura electoral y que, en algunos casos, mantienen diferencias profundas.
La convocatoria, bajo el nombre “Coordinar para Ganar”, se realizará el viernes 27 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la consigna “Estrategias de coordinación política para construir nuevas mayorías democráticas”.
El encuentro reunirá a dirigentes del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, ex referentes del PRO y sectores de centro, en una jornada que buscará discutir las condiciones necesarias para articular una propuesta política competitiva, sin que la construcción de acuerdos implique necesariamente la disolución de las identidades partidarias.
El panel de cierre concentrará a algunas de las principales figuras de la convocatoria. Participarán los peronistas Guillermo Michel, Gabriel Katopodis y Juliana Di Tullio; el ex presidente de la UCR Martín Lousteau; el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó; y el líder de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. La moderación estará a cargo del ex ministro de Cultura Pablo Avelluto.
La actividad es organizada por !Le Monde diplomatique!, Democracia en Red, la Fundación Argentina por Venir y el centro Estudios para la Recuperación Argentina.
La búsqueda de una alternativa que supere la polarización
La convocatoria parte de un diagnóstico compartido por sus impulsores: la oposición necesita algo más que una estrategia para frenar al Gobierno. La discusión apunta a construir una propuesta con capacidad de ampliar su base social, disputar el electorado y ofrecer una alternativa de gobierno.
El desafío se plantea en un escenario en el que La Libertad Avanza conserva iniciativa política, una identidad definida y un electorado movilizado, mientras el peronismo todavía debate su reorganización, el radicalismo busca definir su posicionamiento y el PRO atraviesa una discusión sobre su identidad y su relación con la Casa Rosada.
“Yo creo que hacen falta dos cosas: una reflexión profunda de qué fue lo que no funcionó y, por otro lado, hay un movimiento muy grande a nivel global de repensar cómo funciona todo el sistema. En la Argentina, que está tan polarizado, ese debate no está”, explicó Martín Lousteau a Infobae, uno de los impulsores de la jornada.
El senador consideró que las discusiones políticas locales deberían incorporar los cambios que atraviesan las democracias y los sistemas económicos a escala global. En ese sentido, advirtió sobre los cuestionamientos al modelo capitalista y su relación con las instituciones democráticas, así como sobre las respuestas que surgen desde distintos sectores de la sociedad.
“Frente a los empresarios tecnológicos que dicen constantemente que el capitalismo y el mundo que ellos plantean no es compatible con la democracia actual, las reacciones de base, por ejemplo en las campañas en Estados Unidos, que es el caso más paradigmático, se siguen centrando mucho en temas de la vida cotidiana, como el acceso a la vivienda, el costo de la comida”, señaló.
Lousteau también planteó la necesidad de discutir la creciente concentración del poder económico y político. “Hay una generación más joven que lo está haciendo y, no solamente eso, sino que también está ensayando soluciones diferentes para esos asuntos”, sostuvo.
Para el referente radical, la Argentina permanece demasiado enfocada en sus problemas domésticos y necesita incorporar una mirada sobre las transformaciones que se producen en otros países. “Tratar de entender hacia dónde está girando el mundo” es, a su juicio, una discusión pendiente, desplazada por la agenda cotidiana.
Experiencias internacionales y acuerdos sin una lista única
El programa contempla cinco sesiones previas al panel de cierre, con debates sobre la batalla cultural, las condiciones para construir una unidad electoral, los acuerdos tácticos sin necesidad de conformar una lista única, la organización territorial y la abstención.
También habrá exposiciones sobre experiencias de Brasil, Francia, Hungría, Estados Unidos y Colombia, donde distintas fuerzas políticas ensayaron mecanismos de coordinación entre partidos, organizaciones civiles, movimientos sociales y voluntarios para ampliar sus posibilidades electorales, preservando sus respectivas identidades.
La batalla cultural tendrá un espacio específico durante la mañana, con artistas y referentes del sector que analizarán cómo reconstruir relatos, identidades y pertenencias frente a la capacidad de los liderazgos radicalizados de apropiarse de la rebeldía, la transgresión y el enojo social. La intención será incorporar a actores que no necesariamente forman parte de las estructuras partidarias tradicionales.
Lousteau: “Hay gente a la que no le gusta este presente, pero no quiere volver para atrás”
El senador también apuntó a un sector del electorado que rechaza la gestión libertaria, pero tampoco está dispuesto a regresar a la experiencia kirchnerista. Para ilustrar esa situación, utilizó una comparación con una travesía de trekking de larga duración.
“En la Argentina gobernó durante 16 años el kirchnerismo. Yo esto lo veo como si una persona hiciera trekking durante 16 horas: las primeras cuatro te parece todo fantástico, el lugar es hermoso, estás al aire libre, pero en la segunda tanda ya empezás a estar más cansado, te falta el aire; en la tercera parte te preguntás ‘che, ¿es el camino correcto? ¿Voy bien?’. Y cuando te querés acordar, llegaste y resulta que estás en un abismo”, describió.
En esa línea, sostuvo que existe una porción de la sociedad que no encuentra representación en las alternativas actuales. “Yo creo que hay mucha gente a la que no le gusta este presente, pero no quiere volver para atrás, y por eso es necesario agruparnos para tener una propuesta distinta”, afirmó.
La discusión sobre los acuerdos también incluirá las concesiones que deberían realizar los distintos espacios para alcanzar una alianza competitiva, a partir de experiencias internacionales como las de Brasil y Francia.
Lousteau consideró que el kirchnerismo deberá incorporar el debate sobre el orden macroeconómico, mientras que los sectores más identificados con las banderas republicanas tendrán que asumir que el costo del ajuste no puede recaer sobre los sectores más vulnerables.
“Van a ser cinco sesiones de reflexión, de las que participarán tanto referentes de la sociedad civil como de las organizaciones políticas, más una muy potente en el cierre, con un panel final con gente de diferentes espacios en el que se intentará ver qué lecciones sacamos para ver cómo nos organizamos”, anticipó.