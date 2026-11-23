Truco casero: limpiar vidrios y ventanas con un solo ingrediente

Se trata de un producto que se utiliza en el botiquín de primeros auxilios, el agua oxigenada. Pero no es suficiente contar con este líquido, sino que es importante tener en cuenta sobre qué paño se aplica para limpiar. Lo recomendable es utilizar microfibra, que no deja pelusas ni marcas a diferencia de otros tejidos o materiales.