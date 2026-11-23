Cafeína: Algunas personas son más sensibles a la cafeína que otras y esto puede hacerlas sentir nerviosas o sentir que su corazón se acelera. La cafeína aumenta la presión arterial y el estado de alarma del organismo, por lo que si queremos evitar palpitaciones, no debemos consumirla en exceso. No debemos tomar más de tres tazas al día. Al igual que las cervezas sin alcohol, el café descafeinado puede contener una pequeña cantidad de cafeína, por lo que tomar mucho café descafeinado, también puede producir una aceleración del corazón. Si queremos evitar por completo esa sensación, deberías de anular el café de tu dieta diaria.