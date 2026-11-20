Resumen para apurados
- El SMN pronosticó un marcado desmejoramiento del clima con tormentas para este fin de semana en Tucumán, debido al avance de inestabilidad tras el calor del viernes.
- Tras un viernes soleado y caluroso, el sábado y domingo tendrán lluvias continuas y chaparrones, con temperaturas templadas cuyas máximas no superarán los 26°C.
- Las precipitaciones persistirán hasta la mañana del lunes, momento en que comenzará a despejarse el cielo y se estabilizará el tiempo en toda la provincia.
El buen tiempo que acompañó a Tucumán durante el viernes tendría los días contados. Después de una jornada marcada por el sol y las temperaturas calurosas, las condiciones meteorológicas volverían a desmejorar y las lluvias ganarían protagonismo durante buena parte del fin de semana.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se presentaría con tormentas aisladas desde la madrugada y durante gran parte del día. La temperatura comenzaría en torno a los 20°C y ascendería progresivamente hasta alcanzar una máxima de 26°C durante la tarde.
Recién hacia la noche se espera una mejora en las condiciones del tiempo, aunque el cielo permanecería mayormente nublado. Para ese momento, el termómetro descendería hasta los 21°C.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el domingo
El domingo tampoco llegaría con buenas noticias para quienes esperaban un cambio definitivo en las condiciones meteorológicas. El SMN pronostica una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 24°C.
Las precipitaciones continuarían durante la mañana, con probabilidad de tormentas, mientras que hacia la tarde y la noche se esperan chaparrones. De esta manera, la inestabilidad se mantendría durante toda la jornada.
El pronóstico para el lunes: ¿seguirán las tormentas?
El comienzo de la próxima semana tampoco estaría libre de lluvias. Para el lunes, el organismo nacional anticipa una mínima de 20°C y una máxima de 26°C.
Las tormentas podrían registrarse durante la madrugada y la mañana. Sin embargo, hacia la tarde y la noche el panorama comenzaría a cambiar: se espera cielo parcialmente nublado y mejores condiciones meteorológicas. Así, Tucumán atravesaría tres jornadas consecutivas con precipitaciones, luego de un viernes de sol y calor.